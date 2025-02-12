Это "удар" по Зеленскому? Реакция западных СМИ на разговор Путина и Трампа (обновлено)

Мировые СМИ проанализировали разговор двух президентов

В среду, 12 февраля, президент США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин провели телефонный разговор.

"Телеграф" сделал подборку публикаций ведущих западных СМИ на эту тему. Рассмотрим на примере таких изданий, как Politico, Daily Mail, New York Times и Bloomberg.

Politico

В публикации издания говорится о том, что Трамп якобы готов нормализовать отношения США с Россией и верит Владимиру Путину. Сама ситуация якобы продемонстрировала удивительный сдвиг во внешнеполитической стратегии Соединенных Штатов Америки, пишет издание.

Bloomberg

Издание отмечает, что подход Трампа к проблеме войны в Украине отличается от подхода Байдена. Если администрация Байдена следовала правилу "Ничто об Украине без Украины не обсуждается", то действия Трампа могут быть иными.

Кроме того, Байден с 2022 года не общался напрямую с Путиным, а сосредоточился на оказании Украине военной помощи, пишет Bloomberg. Также издание, со ссылкой на европейских лидеров, отмечает, что звонок Трампа Путину означает то, что он продает Украину.

New York Times

Как отмечает NYT, для Трампа основной приоритет сейчас — найти все возможные пути для прекращения российско-украинской войны. В то же время американский президент восхищается Путиным и даже назвал его "гением" после вторжения в Украину 24 февраля 2022 года, пишет издание.

Daily Mail

Сайт Daily Mail пишет: приостановка оказания Украине американской военной помощи стало для Владимира Зеленского ударом.

Как сообщал "Телеграф" ранее, новый министр обороны США Пит Хегсет не считает реалистичным сценарием вступление Украины в НАТО и выход на границы до 24 февраля 2022 года.