Дилемма про два стула: Трамп поставил Путина перед плохим и очень плохим выбором, утверждает эксперт

Переговорная позиция Путина не слишком сильнее украинской – украинцы в Курской области, армия потрепана, экономика кипит

Европа чрезвычайно встревожена тем, что президент США Дональд Трамп поговорил по телефону с обитателем Кремля Владимиром Путиным, поскольку перед европейскими партнерами Украины предстал призрак Мюнхенского сговора 1938 года. Однако на самом деле, если кому-то стоит беспокоиться, то это именно Путину, поскольку Трамп поставил его перед непростым выбором – либо значительно урезать свои требования, либо сорвать мирные переговоры и столкнуться с последствиями. Оба варианта для Путина плохие.

Об этом написал британский эксперт и почетный профессор Королевского колледжа Великобритании Лоуренс Фридман в своей статье для издания Financial Times. По его словам, США не требовали от Украины отказаться от оккупированных россиянами территорий и отдать их России, как и не было требований со стороны Вашингтона разоружить украинскую армию и изменить конституцию – то есть пойти на условия, которые выдвигает Путин.

"Путин, несомненно, рад, что Трамп относится к нему с уважением. Но без выполнения этих требований он не достигнет своих военных целей", – отмечает эксперт.

Фридман пишет, что, скорее всего, Путину будет позволено оставить под контролем России кусок украинской земли. Однако Россия стоит перед перспективой, что Украина восстановит свои силы и через несколько лет придет за тем, что ей принадлежит. Эта угроза будет висеть над россиянами вдобавок к тому, что Москве придется потратить немало денег на восстановление, поддержку и оборону оккупированной территории.

Со всем тем, вряд ли можно предполагать, что Трамп удовлетворит максималистские требования Путина. В памяти еще свежие картины 2021 года и позорный побег США из Афганистана, поэтому президент США не захочет, чтобы с Украиной было так же. Возможно, он будет заставлять Киев пойти на уступки, но этому будет предел.

Переговорная позиция Путина тем временем не слишком сильнее украинской. Российская армия с 2023 года имеет ограниченные территориальные достижения при непрерывном наступлении и масштабных потерях. Для достижения начальных целей Кремля такими темпами понадобятся десятки лет войны. Тем временем, украинцы захватили часть непосредственно российской территории – впервые с 1941 года на территорию России вошли вражеские войска. При этом уже третья кампания воздушного террора против украинской энергетики с треском провалилась, а вот украинские дроны активно уничтожают российскую нефтяную инфраструктуру, являющуюся основным источником доходов России. Происходит это на фоне того, что у российской экономики есть куча проблем и может развалиться под давлением военных расходов и санкций.

"Путин должен решить, сможет ли он отойти от своих максималистских требований. Возможно, он мог бы согласиться на прекращение огня, но лишь при условии… некоторого быстрого ослабления санкций. Возможно, он мог бы признать членство Украины в ЕС. Но если Украина останется независимой и вооруженной, он терпит крах. Если Путина наконец обвинят в провале этого большого толчка к миру, он может обнаружить, что даже Трамп готов усилить поддержку Киева и наложить дополнительные санкции на Россию", – резюмировал Фридман.

Отметим, спецпредставитель президента США Дональда Трампа Кит Келлог заявил, что президент Украины Владимир Зеленский и глава Кремля Владимир Путин должны провести прямые переговоры. Он подчеркнул, что обе стороны должны быть готовы к определенным уступкам.

Со своей стороны, Зеленский заявил, что готов сесть за стол переговоров с Путиным только после согласования совместного плана завершения войны с США и Европейским Союзом. По его словам, этот план должен содержать четкие гарантии безопасности Украины.