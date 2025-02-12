О границах 2014 года можно забыть? Новый глава Пентагона объяснил почему

Гарантии безопасности для Украины должны обеспечить страны Европы, заявил чиновник

Новый министр обороны США Пит Хегсет считает, что потенциальное членство Украины в НАТО, равно, как и возврат границ, которые были до 24 февраля 2022 года, являются "нереалистичными".

Как сообщает ABC News, об этом он заявил во время заседания Контактной группы в формате "Рамштайн". По словам главы Пентагона, стремление Украины вернуть себе границы если не 1991 года, то хотя бы до тех, что были в 2014, является "погоней за иллюзорной целью, которая не приведет ни к чему, кроме увеличения количества жертв".

Также Пит Хегсет не считает, что потенциальное членство в НАТО может стать "реалистичным последствием" в будущих вероятных переговорах.

Россию могут заставить сесть за стол переговоров более низкие цены на энергоресурсы, а также санкции, убежден глава Пентагона. В то же время США не будут отправлять свои войска в Украину — эту тяжесть, по его словам, должны на себя взять страны Европы.

Кроме того, США видят конкурента в виде Китая. Это чревато американскими интересами в Индо-Тихоокеанском регионе, заявил Пит Хегсет.

Как сообщал "Телеграф" ранее, Россия может начать наступление на страны НАТО уже в ближайшее время. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.