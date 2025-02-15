Стало відомо, чому Трамп говорив з Зеленським менше, ніж з Путіним

Проблема полягає у рівні володіння англійською мовою двома президентами

Розмова президента США Дональда Трампа з президентом Росії Володимиром Путіним була набагато довшою, ніж із президентом України Володимиром Зеленським.

Про це заявив голова Держдепартаменту США Марко Рубіо. Розмова Трампа та Зеленського тривала 45 хвилин, тоді як розмова Трампа з Путіним тривала понад годину.

Різниця в бесідах президента США з лідерами Росії та України полягає в тому, наскільки Путін і Зеленський здатні говорити англійською, зазначив Рубіо.

Якщо Володимир Зеленський може вільно говорити англійською мовою і розмова з нею проходить швидше, то Володимиру Путіну необхідно мати перекладачів, оскільки він не розмовляє англійською вільно. Ось чому розмови Трампа, Зеленського та Путіна відрізнялися за часом, наголосив чиновник.

"Різниця в тому, що при розмові з Путіним треба мати перекладачів, а це займає цілу вічність. Зеленський вільно розмовляє англійською, і вони з Трампом можуть розмовляти і спілкуватися безпосередньо, це відбувається набагато швидше", — заявив державний секретар США Марко Рубіо.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, новий міністр оборони США Піт Хегсет не вважає реалістичним сценарієм вступ України до НАТО та вихід на кордони до 24 лютого 2022 року.