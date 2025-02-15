Мощная пощечина для Пекина: Трамп подписал указ о масштабном объеме пошлин на китайские товары

Трамп заявил, что до него ни один американский президент не вводил столь существенные пошлины на китайский импорт

Президент США Дональд Трамп продолжает "тарифные войны". После введения политики "взаимных тарифов", 14 февраля Трамп подписал указы о введении против Китая рекордного объема торговых пошлин. Они затронули товары на общую сумму в 600 миллиардов долларов.

Об этом Трамп заявил во время выступления перед прессой в Белом доме. По его словам, он "спас промышленность" Соединенных Штатов от засилья китайской продукции.

"Я спас сталелитейную промышленность в свой первый срок, введя тарифы, потому что Китай "вбрасывал" на рынок огромное количество стали. Другие страны тоже, но преимущественно Китай. Я ввел очень существенные тарифы", — сказал он.

Трамп добавил, что к нему ни один американский президент не вводил столь существенные пошлины на китайский импорт. Он отметил, что во время его первого срока Китай понимал, где его место, но во времена Байдена снова "поднял голову".

"Буквально ни одного цента от Китая не получили, а при мне из Китая поступили сотни миллиардов долларов. И они это понимали, понимали, что я сделал. И демпинг прекратился", – резюмировал он.

Отметим, что ранее Трамп 10 февраля подписал указ о введении 25% пошлин на весь импорт стали и алюминия в США без каких-либо исключений. Новые тарифы начнут действовать уже с 4 марта. Теперь Украина может потерять более половины своего экспорта стали. Для Киева действия Белого дома стали настоящим ударом, поскольку исключений Трамп не сделал, а между тем почти 58% украинского общего экспорта составляет именно металл и металлические изделия, поступающие в США.