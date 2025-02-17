Китай может получить место за столом мирных переговоров: Зеленский назвал условие

Китай впервые проявил настоящую заинтересованность в содействии мирным переговорам

Китай может взять участие в переговорах по войне в Украине. Однако, при условии, если Поднебесная готова предоставить Киеву гарантии безопасности.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время видеообщения с журналистами по результатам визита в ОАЭ. По его словам, за столом переговоров должны быть только те, кто может взять на себя ответственность за гарантии безопасности, помощи, а также остановку агрессии РФ.

"По Китаю. Смотрите, мы же всегда говорили, что мы готовы иметь присутствие серьезных игроков. Но за столом переговоров в этот момент будут те, кто готов взять на себя ответственность как гарантий безопасности, так и помощи, так и остановки Путина, так и инвестирования в восстановление Украины", — сказал Зеленский.

По мнению главы государства, сейчас Китай впервые проявил настоящую заинтересованность в содействии мирным переговорам и давления на Путина с целью завершения войны.

"Я думаю, что это в большинстве своем благодаря тому, что сейчас ускоряются все процессы. Мы не можем быть против того, когда страны, особенно, когда страны глобального юга, заинтересованы в том, чтобы помогать Украине и давить на Россию закончить войну", — ответил он.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Китае настаивают на привлечении Европы к переговорам.