Азиатский миротворец. Китай хочет устроить саммит Трампа и Путина, однако есть "но" — WSJ

В США и Европе это предложение было воспринято скептически

Китай, почти три года сохранявший нейтралитет по поводу войны России против Украины, внезапно решил стать посредником в мирных переговорах. Китайские дипломаты через посредников предложили команде президента США Дональда Трампа организовать саммит между американским и российским лидерами, а также послать китайских миротворцев в Украину после возможного перемирия.

По информации источников в Пекине и Вашингтоне, предложение Китая предусматривает проведение американо-российского саммита без участия президента Владимира Зеленского. Белый дом уже отверг эту инициативу, назвав ее "нежизнеспособной". Об этом пишет The Wall Street Journal.

Между тем Трамп сообщил о "длительном и продуктивном" телефонном разговоре с Путиным. По его словам, лидеры договорились о взаимных визитах и начале немедленных переговоров по прекращению войны в Украине. Трамп также анонсировал возможную встречу с Путиным в Саудовской Аравии.

Европейские партнеры выразили обеспокоенность по поводу возможного "великогосударственного соглашения", которое будет игнорировать интересы Киева. Европейские чиновники настаивают, что любые мирные переговоры должны проходить с участием украинских и европейских лидеров.

Китайское предложение не предполагает никаких обязательств Пекина сократить экономическую поддержку Москвы. С начала полномасштабного вторжения Китай стал важнейшим экономическим партнером России в условиях западных санкций. Только в прошлом месяце лидер КНР Си Цзиньпин провел телефонный разговор с Путиным, в ходе которого оба пообещали углубить двусторонние отношения.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее обвинял Китай в подрыве мирного саммита под руководством Украины в Швейцарии. Украинская сторона отмечает, что лучший путь к миру — усиление военной поддержки Киева и санкционного давления на Россию.

Эксперты считают, что инициатива Пекина связана с желанием Си Цзиньпина предотвратить возможные экономические санкции со стороны администрации Трампа. В настоящее время США уже ввели дополнительную 10-процентную пошлину на китайские товары из-за роли Китая в кризисе с фентанилом. Трамп угрожает поднять пошлины до 60%.

Ранее "Телеграф" писал, что глава Китая Си Цзиньпин уедет в Путин. В Кремле готовится масштабное празднование.