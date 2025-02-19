Худшее время для уступок Кремлю: у Путина есть свой интерес в переговорах с Трампом — The Economist

Россия имеет серьезные проблемы, но сейчас у нее есть шансы победить

Длительные переговоры с США без цели и конечного результата вполне устраивают Владимира Путина. Если новый глава Белого дома Дональд Трамп видит их, как способ завершить войну, то для Кремля это лишь этап на пути к более масштабному конфликту.

Об этом сообщает The Economist со ссылкой на свои источники. Отмечается, что в России считают, что у них больше прочности, чем у Запада и Украины.

"Путин никогда не был ближе к победе в войне в Украине. Однако спустя три года после его вторжения неясно, что означает "победа". Его цели неуловимы. Его "специальная военная операция" была спланирована в тайне. Его правительство держалось в неведении, как и российский народ", — говорится в материале.

В материале говорится, что у Трампа пока нет плана по Украине, но подготовка к его встречи с Путиным уже началась.

Издание подчеркивает, что Путин сейчас выглядит как игрок в покер, который демонстрирует уверенность, но не имеет сильных карт. Его армия показала "удручающе плохие" результаты, темпы продвижения очень медленные, а потери огромные. К настоящему времени более половины из 7300 танков на базах хранения исчезли, а из оставшихся быстро восстановить могут лишь около 500. При том, некоторые модели, вроде Т-80, могут закончиться к апрелю.

Экономика смогла выдержать первый шок из-за профессионализма центробанка, но теперь у нее растет инфляция, наблюдается катастрофическая нехватка рабочей силы, а экспорт сокращается.

Авторы материала подчеркивают, что сейчас для США "худшее время", чтобы идти на уступки Кремлю.

"Мы наконец-то выводим Путина в положение, в котором мы хотели, чтобы он находился в течение трех лет. Было бы ужасно стыдно, если бы мы позволили ему вырвать победу из зубов поражения", — отметил неназванный американский чиновник.

При том в НАТО считают, что цели Путина остались прежними — парализовать Европу, восстановить сферу влияния России, сломить Украину и разрушить мировой порядок, созданный после 1945 года. Однако его высшим приоритетом остается удержание власти.

И в этом плане завершение войны обозначает возврат домой сотен тысяч солдат, которые начнут борьбу между различными кланами. Некоторые олигархические группы получают прибыль из квот на экспорт нефти и других товаров на серых рынках и не станут так просто расставаться со своими активами.

В то же время желание Трампа "остановить убийства" может привести к тому, что Россия сможет вернуть себя в мировую экономику, Украина превратится в разделенное и полуразрушенное государство, а Европа останется слишком угнетенной, чтобы защитить себя.

Напомним, спецпредставитель Трампа Кит Келлог принял участие в Мюнхенской конференции по безопасности, где заявил, что "никто не будет навязывать" Владимиру Зеленскому мирное соглашение с Москвой против воли Киева.