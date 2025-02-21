Будет ли Украина следующей? Четырехдневная рабочая неделя завоевывает мир

Четырехдневная рабочая неделя: как это влияет на производительность?

В мире все больше растет поддержка идеи четырехдневной рабочей недели. В некоторых странах этот подход уже закреплен законодательно для отдельных категорий государственных служащих.

Как сообщает Condé Nast Traveler, инициатором движения за четырехдневную рабочую неделю стала организация 4 Day Week Global, запустившая свою кампанию в Германии в конце 2023 года. Активисты предлагают принцип "100-80-100": 100% зарплаты, 80% рабочих часов и 100% производительности.

Это движение вдохновляется успешными экспериментами в Испании, Великобритании и Португалии, где более короткая рабочая неделя показала положительные результаты. Работники, имея больше времени для личной жизни, работают более эффективно и довольны своей работой.

В Германии в 2023-2024 годах 41 организация приняла участие в пилотной программе с четырехдневной рабочей неделей. Результаты были обнадеживающими, и 73% компаний решили продолжить эту практику.

Исландия проводила эксперименты по сокращению рабочей недели с 2015 по 2019 год. К 2022 году более 51% работников страны перешли на четырехдневную рабочую неделю, что повысило их благосостояние и производительность.

В Дании, хотя официально не ввели четырехдневную рабочую неделю, среднее рабочее время составляет всего 37 часов в неделю.

В Австралии в августе 2022 года 26 компаний приступили к пилотной программе с четырехдневной рабочей недели.

Испания запустила пилотный проект в Валенсии в 2023 году, охватив 360 000 работников. Теперь правительство проводит трехлетнюю пробную программу, чтобы поощрить компании внедрять эту практику.

В ОАЭ город Шарджа стал первым эмиратом, введшим четырехдневную рабочую неделю для государственных служащих в январе 2022 года.

В Нидерландах средняя рабочая неделя составляет всего 29 часов, что является самым низким показателем в мире. Граждане имеют законодательное право выбирать неполный рабочий день, если работодатели не предоставят существенных деловых причин против этого.

Великобритания в 2022 году провела самое масштабное испытание четырехдневной рабочей недели, в которой приняли участие более 60 компаний и почти 3000 сотрудников. Успех этого эксперимента привел к тому, что многие компании приняли эту модель на постоянной основе.

Такие инициативы показывают, что сокращенная рабочая неделя может оказать положительное влияние как на работников, так и на их производительность.

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