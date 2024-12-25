Военный отпуск по семейным обстоятельствам: когда и на сколько можно взять

Все зависит от обстоятельств

Украинские военнослужащие иногда оказываются в ситуациях, когда их присутствие дома очень важно из-за семейных обстоятельств. Как правило, военные обращаются с просьбой о предоставлении части ежегодного основного отпуска, однако на самом деле они имеют право на отдельную категорию отпусков.

Юристы компании "INSEININ" объяснили, как и в каких случаях военные могут воспользоваться правом на такой отпуск в соответствии со статьей 10-1 Закона Украины "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей".

Отпуск по семейным обстоятельствам предоставляется без сохранения денежного довольствия и может длиться не более 15 календарных дней в году.

В каких случаях предоставляется отпуск:

заключение брака – продолжительностью до 10 календарных дней;

тяжелого состояния здоровья или смерти: жены, родителей, детей – продолжительностью до 7 календарных дней;

тяжелого состояния здоровья или смерти: родного брата или сестры, родителей жены – продолжительностью до 7 календарных дней;

тяжелого состояния здоровья или смерти: других родных – продолжительностью до 3 календарных дней;

из-за пожара имущества военнослужащего — продолжительностью до 15 календарных дней;

стихийного бедствия в зоне проживания военнослужащего или членов его семьи – продолжительностью до 15 календарных дней без учета времени, необходимого для проезда;

в других исключительных случаях, когда присутствие военнослужащего в семье необходимо – продолжительностью до 3 календарных дней без учета времени.

Отметим, что отпуск по семейным обстоятельствам предоставляется только один раз в год.

Военные имеют право обращаться с соответствующей просьбой к командиру части, но решение об отпуске зависит от обстоятельств и возможности обеспечения ротации, добавили юристы.

Ранее "Телеграф" писал, что после увольнения военные могут получить компенсацию. Украинским защитникам государство будет осуществлять выплату за неиспользованный ежегодный и дополнительный отпуск, но после увольнения со службы.