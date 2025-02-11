Кем нужно работать в Украине, чтобы получать как Министр по делам ветеранов Калмыкова

Глава ведомства имеет меньший оклад, чем большинство министров

Министр по делам ветеранов Наталья Калмыкова получает "на руки" чуть больше 70 тысяч в месяц. За январь чиновница получила должностной оклад в размере 95 417 гривен. После вычета налогов должностное лицо получило 73 471 гривну.

Исходя из официального документа Минветеранов, в 2024 году Калмыкова не получала ни материальную помощь на оздоровление, ни выплаты для решения социально-бытовых вопросов. Об этом свидетельствует ответ Минветеранов на запрос "Телеграфа" на информацию.

Отметим, что эта зарплата выше средней по Украине. Однако, согласно информации на сайте по поиску работы Work.ua, зарплату от 70 тысяч и больше предлагают многим специалистам — от менеджеров автосервиса, до айтишников и таргетологов.

Наталья Калмыкова возглавила Министерство по делам ветеранов в сентябре 2024 года. До этого назначения она работала заместителем министра обороны по социальному развитию. Предыдущую руководительницу ведомства, Юлию Лапутину, уволили в феврале 2024 года.

В настоящее время, согласно информации на сайте ведомства, Министерство работает над программами реабилитации, улучшением социально-экономического состояния ветеранов и чествованием памяти защитников Украины, ведь количество ветеранов достигло миллиона человек.

В конце ноября 2024 года ведомство совместно с Минздравом и НСЗУ ввело расширенный пакет медицинских услуг для ветеранов и ветеранок.

Также "Телеграф" сообщал о бывшем военном, уволившемся из Минветеранов из-за травли. В министерстве уже отреагировали.