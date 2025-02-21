Чи буде Україна наступною? Чотириденний робочий тиждень завойовує світ

Чотириденний робочий тиждень: як це впливає на продуктивність?

У світі все більше зростає підтримка ідеї чотириденного робочого тижня. У деяких країнах цей підхід вже закріплено законодавчо для окремих категорій державних службовців.

Як повідомляє Condé Nast Traveler, ініціатором руху за чотириденний робочий тиждень стала організація 4 Day Week Global, яка запустила свою кампанію в Німеччині наприкінці 2023 року. Активісти пропонують принцип "100-80-100": 100% зарплати, 80% робочих годин та 100% продуктивності.

Цей рух надихається успішними експериментами в Іспанії, Великій Британії та Португалії, де коротший робочий тиждень показав позитивні результати. Працівники, маючи більше часу для особистого життя, працюють ефективніше і задоволені своєю роботою.

У Німеччині у 2023-2024 роках 41 організація взяла участь у пілотній програмі з чотириденним робочим тижнем. Результати були обнадійливими, і 73% компаній вирішили продовжити цю практику.

Ісландія проводила експерименти зі скорочення робочого тижня з 2015 до 2019 року. До 2022 року понад 51% працівників країни перейшли на чотириденний робочий тиждень, що підвищило їхній добробут і продуктивність.

У Данії, хоча офіційно не запровадили чотириденний робочий тиждень, середній робочий час складає лише 37 годин на тиждень.

В Австралії в серпні 2022 року 26 компаній розпочали пілотну програму з чотириденного робочого тижня.

Іспанія запустила пілотний проект у Валенсії у 2023 році, охопивши 360 000 працівників. Тепер уряд проводить трирічну пробну програму, щоб заохотити компанії впроваджувати цю практику.

В ОАЕ місто Шарджа стало першим еміратом, який запровадив чотириденний робочий тиждень для державних службовців у січні 2022 року.

У Нідерландах середній робочий тиждень складає лише 29 годин, що є найнижчим показником у світі. Громадяни мають законодавче право обирати неповний робочий день, якщо роботодавці не нададуть суттєвих ділових причин проти цього.

Велика Британія у 2022 році провела наймасштабніше випробування чотириденного робочого тижня, в якому взяли участь понад 60 компаній і майже 3000 співробітників. Успіх цього експерименту призвів до того, що багато компаній перейняли цю модель на постійній основі.

Такі ініціативи показують, що скорочений робочий тиждень може мати позитивний вплив як на працівників, так і на їхню продуктивність.

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