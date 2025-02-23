В Пентагоне опровергли Трампа о 350 млрд помощи Украине: названа реальная сумма

США потратили меньше 350 млрд долларов помощи Украине, заявили в Пентагоне

Соединенные Штаты Америки с начала полномасштабного российского вторжения в Украину потратили около 183 миллиардов долларов помощи Украине. Это расходится со словами Дональда Трампа о якобы 350 млрд долларов.

Об этом заявили в Пентагоне, сообщает "Голос Америки". Из этих 183 млрд долларов, 65,9 млрд были потрачены непосредственно на военную помощь Украине.

Еще 3,9 млрд долларов, которые одобрил Конгресс США в качестве помощи Украине, никуда не были израсходованы. При этом около 58 млрд долларов были потрачены в самих Соединенных Штатах.

Напомним, президент США Дональд Трамп сделал новое заявление по поводу цифр военной помощи Украине от Штатов. По его словам, Украина получила 67 млрд долларов военной помощи и 31,5 млрд долларов прямой бюджетной поддержки. До этого он заявлял, что президент Украины Владимир Зеленский якобы заставил Соединенные Штаты Америки потратить 350 млрд долларов.

Также, по словам Трампа, 175 млрд долларов помощи Украине со стороны США якобы "пропали" и о них "ничего не известно".

Как сообщал "Телеграф" ранее, президент Украины Владимир Зеленский рассчитывает встретиться с президентом США Дональдом Трампом на следующей неделе.