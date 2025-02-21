"Это закончилось": Макрон обратился к европейским странам с призывом и упомянул США

Европа должна стать менее зависимой от США в плане обороны, а для этого придется много работать.

Европа сейчас, как никогда, нуждается в стратегических решениях для обороны Европы. Следует ввести совместное финансирование странами Европы оборонных потребностей, что позволит увеличить производство и закупки вооружения, а также создать собственный крупный оборонный план.

Об этом сказал президент Франции Эммануэль Макрон, сообщает France24 со ссылкой на его заявление. Макрон отметил, что страны Европы должны "стратегически пробудиться" и принять важные решения по обороне в ближайшие недели.

По его словам, европейское "стратегическое пробуждение" должно привести страны Европы к идее разработать собственный крупный оборонный план и существенно инвестировать в европейскую оборонную промышленность. Сам президент Франции поддерживает идею ввести совместное финансирование на оборонные нужды: каждая страна внесет вклад, чтобы "покупать и производить больше".

Объединенная европейская армия может стать очень тяжелым бременем для ЕС и других стран Европы, однако возможно создать другие возможности для обороны, чтобы стать менее зависимыми от Соединенных Штатов. А для этого придется повысить расходы на оборону, включая Францию, добавил Макрон.

"Все страны, которые расположены на передовой, тратят 4 или 5% своего валового внутреннего продукта, в то время как мы тратим на уровне 2 процентов. Мы имели такие цифры в 1960-х, 1970-х и 1980-х годах, когда еще продолжалась холодная война. Затем упала Берлинская стена, и мы гораздо меньше инвестировали. Это закончилось", – резюмировал он.

Отметим, ранее Макрон заявил о непреклонной поддержке Украины и готовности европейских стран взять на себя ответственность за мир в Европе. Во время второй встречи с лидерами Европейского Союза, Канады, Исландии и Норвегии французский президент подчеркнул, что защита Украины отвечает фундаментальным интересам Франции.

Также послы Европейского Союза планируют обсудить в Брюсселе предоставление Украине дополнительной и срочной военной помощи. В частности, в рамках пакета помощи планируется поставка неназванного количества артиллерийских боеприпасов и передача дополнительных систем противовоздушной обороны.