Зеленский привез на переговоры с Трампом пояс Усика, но не тот (фото)

На переговорах лидеров двух стран нашлось место и поясу Усика

В пятницу, 28 февраля, в Белом доме состоялись скандальные переговоры между президентами США и Украины Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским. Украинская сторона прибыла в овальный кабинет с необычным подарком для Трампа.

Во время совместного выступления перед журналистами в кадр попал чемпионский пояс WBC Александра Усика. Об этом сообщает "Телеграф".

На поясе в кадре можно заметить надпись "Усик". Также он выполнен в цветах украинского и американского флагов. Публично Александр не дарил этот пояс президенту Украины.

Чемпионский пояс Усика во время переговоров Зеленского и Трампа

Примечательно, что украинский боксер дарил совсем другой пояс Зеленскому на День независимости Украины-2024. Тот трофей был стандартным "зеленым" поясом WBC. Этот пояс Усик завоевал в первом поединке против Тайсона Фьюри.

Александр Усик подарил Владимиру Зеленскому "зеленый" пояс WBC

Напомним, сейчас Усик находится в отпуске после того, как в реванше победил британца Тайсона Фьюри. Имя следующего соперника Александра должны были назвать на вечере бокса Бетербиев — Бивол 2, однако один из хедлайнеров шоу и главный претендент на бой с украинцем британец Даниель Дюбуа внезапно заболел, из-за чего сорвался его чемпионский поединок с новозеландцем Джозефом Паркером.

Тем не менее именно Дюбуа, является главным фаворитом на "дуэль" с Усиком. К слову, Александр однажды уже нокаутировал британского "Динамита".