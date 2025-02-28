Зеленский привез на переговоры с Трампом пояс Усика, но не тот (фото)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 2561
На переговорах лидеров двух стран нашлось место и поясу Усика
В пятницу, 28 февраля, в Белом доме состоялись скандальные переговоры между президентами США и Украины Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским. Украинская сторона прибыла в овальный кабинет с необычным подарком для Трампа.
Во время совместного выступления перед журналистами в кадр попал чемпионский пояс WBC Александра Усика. Об этом сообщает "Телеграф".
На поясе в кадре можно заметить надпись "Усик". Также он выполнен в цветах украинского и американского флагов. Публично Александр не дарил этот пояс президенту Украины.
Примечательно, что украинский боксер дарил совсем другой пояс Зеленскому на День независимости Украины-2024. Тот трофей был стандартным "зеленым" поясом WBC. Этот пояс Усик завоевал в первом поединке против Тайсона Фьюри.
Напомним, сейчас Усик находится в отпуске после того, как в реванше победил британца Тайсона Фьюри. Имя следующего соперника Александра должны были назвать на вечере бокса Бетербиев — Бивол 2, однако один из хедлайнеров шоу и главный претендент на бой с украинцем британец Даниель Дюбуа внезапно заболел, из-за чего сорвался его чемпионский поединок с новозеландцем Джозефом Паркером.
Тем не менее именно Дюбуа, является главным фаворитом на "дуэль" с Усиком. К слову, Александр однажды уже нокаутировал британского "Динамита".