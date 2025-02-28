Зеленский и Ермак сделали первые заявления после скандала с Трампом в Белом доме
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Президент Украины Владимир Зеленский выразил благодарность Соединенным штатам, Дональду Трампу и Конгрессу. Сделал он это, несмотря на срыв подписания соглашения о недрах и напряженном разговоре с американским президентом.
Об этом он написал на своей странице в социальной сети "Х".
"Спасибо, Америка, спасибо за поддержку, спасибо за этот визит. Спасибо президенту, Конгрессу и американскому народу. Украине нужен справедливый и длительный мир, и мы работаем именно для этого", — заявил он.
Глава Офиса президента Андрей Ермак также поддержал позицию украинского лидера и подчеркнул важность гарантий безопасности, с которых и начался спор.
"Без реальных гарантий война вернется. Она всегда возвращается туда, где оставляют шанс на новый удар. Президент борется за нашу страну, за справедливый и долговременный мир. Поддерживаю Президента. Точка", — дописал тот.
Также он сравнил Украину с крепостью Минас-Тирит из "Властелинов колец", которая "держит мир от зла".
Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что после переговоров Дональд Трамп выступил с резким заявлением о позиции Украины в войне. Владимир Зеленский покину Белый дом по просьбе Трампа.