Зеленский и Ермак сделали первые заявления после скандала с Трампом в Белом доме

Президент Украины Владимир Зеленский выразил благодарность Соединенным штатам, Дональду Трампу и Конгрессу. Сделал он это, несмотря на срыв подписания соглашения о недрах и напряженном разговоре с американским президентом.

Об этом он написал на своей странице в социальной сети "Х".

"Спасибо, Америка, спасибо за поддержку, спасибо за этот визит. Спасибо президенту, Конгрессу и американскому народу. Украине нужен справедливый и длительный мир, и мы работаем именно для этого", — заявил он.

Глава Офиса президента Андрей Ермак также поддержал позицию украинского лидера и подчеркнул важность гарантий безопасности, с которых и начался спор.

"Без реальных гарантий война вернется. Она всегда возвращается туда, где оставляют шанс на новый удар. Президент борется за нашу страну, за справедливый и долговременный мир. Поддерживаю Президента. Точка", — дописал тот.

Также он сравнил Украину с крепостью Минас-Тирит из "Властелинов колец", которая "держит мир от зла".

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что после переговоров Дональд Трамп выступил с резким заявлением о позиции Украины в войне. Владимир Зеленский покину Белый дом по просьбе Трампа.