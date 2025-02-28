"Трампа у себя дома посылали многие, а у него дома – Зеленский первый": реакции на скандал в Вашингтоне

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Перепалка президента США Дональда Трампа и лидера Украины Владимира Зеленского изрядно возмутила сеть. Украинцы рьяно поддерживают его, называя Трампа "старым дедом", а вице-президента США Джей Ди Венса "гнидой".

"Телеграф" собрал самые яркие реакции сети на ссору двух президентов в прямом эфире во время встречи в Вашингтоне.

По словам журналиста и военного Петра Шуклинова, Украина – это сильнейшая армия Европы. Украинцы – самый сильный, креативный народ.

"И президент с яйцами. Теперь Трамп и клоун Вэнс знают это лично. Вы или имеете уважение к Украине и нашей уплаченной цене. Или будете получать по лицу фактами", — говорится в сообщении.

Политический журналист Леонид Швец добавил, что не слышал, чтобы Трамп "остановил большое количество войн", как заявил Вэнс.

Устойчивость Зеленского в этой перепалке поддержал и соучредитель ОО "Демократический Топор" Алексей Нойнец, отметив: "Мне так сильно нравится, что я даже горжусь Зеленским. Много было людей, которые шлют Трампа на**й себя у себя дома. А так, чтобы у него дома — Зеленский первый".

Не прошел мимо перепалки и историк Андрей Плахонин, сказав: "А действительно. Как компромисс на переговорах с Россией Зеленский вполне может одеть костюм". Ведь Трамп публично спросил у Зеленского, почему он без костюма, а во время поздравления в Белом доме отпустил шпильку на этот счет.

"Кто бы что ни говорил, но наш президент имеет стальные яйца и отстаивает интересы государства", — написал общественный деятель Александр Аронец.

Общественная деятельница, волонтер и блогерша Мелания Подоляк назвала Венса "гнидой", добавив: "В конце концов, Трамп эту перепалку оценит для себя положительно, увидите".

Автор Telegram-канала "Lachen пишет" Игорь Лаченков был удивлен перепалкой Трампа и Зеленского в прямом эфире.

"Я такого спора еще в прямом эфире не видел, с такими людоедами, которым безразлично нас, очень трудно общаться", — написал он.

Военный аналитик Игаль Левин заметил, что США действительно одно из сильнейших государств мира. А способность Зеленского отстаивать интересы Украины достойна уважения.

"Украинцам, конечно, невероятно повезло с лидером. Так храбро идти наперекор — это даже не редкость, такой тон и разговор вообще не должен был случиться. Человек буквально отстаивает всеми силами честь украинской нации перед самыми могущественными людьми, прямо в лицо говорящим ей: "У вас больше нет карт", то есть вы проиграли", — написал он.

Волонтер Наталья Юсупова очень возмущена этой ситуацией, поэтому называет Трампа "отвратительным созданием с мерзкой командой".

"Старый, безобразный маразматик. Кремлевский убийца говорил: "Киев за три дня". Американский президент говорит: "Если бы не наше оружие Украина не выдержала более двух недель", — пишет она.

Политический обозреватель Яковин Иван отметил: "Трамп будет очень много быковать, будет хамить и наезжать. Это неприятно, но надо помнить, что его слова не имеют никакого значения. Ни хорошие, ни плохие".

В то же время директор Института мировой политики Евгений Магда считает, что этот спор был заранее подготовлен сценарием Трампа и Венса.

"Очевидно, что Трамп и Вэнс действовали по подготовленному сценарию. Они воспринимают Украину как "слабое звено". Перебить это просто в Белом доме было нереально", — говорится в сообщении.

Аналитик фонда "Демократические инициативы имени Илька Кучерива" Мария Золкина, которая часто критиковала Зеленского, отметила: "Сейчас я целиком и полностью поддерживаю и отмечаю, как он держался. В сегодняшнем шоу, которое нужно было Трампу, Зеленский был не только собой, а каждым из нас: когда твоя главная "карта" – твое право иметь свою страну, твое достоинство и смелость ее защищать".

Военный Владимир Парасюк подчеркнул, что Украина — сильное и независимое государство. И поэтому должно вести себя в международном пространстве соответственно.

"Мы — не менее ценны и не бесплатное приложение, мы — сильная и независимая страна. И я как гражданин Украины полностью поддерживаю нашего Президента на переговорах", — говорится в сообщении.

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