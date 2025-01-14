Советник представительства ЕС в Украине, критиковавший достройку ХАЭС, ранее поддерживал "Северный поток"

Позиция Евросоюза по развитию атомной энергетики в Украине остается нейтральной

Советник представительства Евросоюза в Украине Торстен Воллерт, который, как стало известно ранее, стал автором частного письма, вызвавшего критику в адрес достройки Хмельницкой АЭС, ранее активно поддерживал строительство российского газопровода "Северный поток". Об этом сообщил политолог Кирилл Сазонов на своей странице в Facebook.

По словам Сазонова, в интервью агентству Reuters и в материалах Wikileaks Торстен Уоллерт открыто выступал в поддержку "Северного потока", называя этот проект важным для Европы и утверждая, что Европе нужно больше российского газа. Более того, Воллерт заявлял, что российские газопроводы не представляют угрозы для Украины, а сама Украина якобы создает проблемы для транзита из-за тарифных споров и устаревшей инфраструктуры.

"Получается, что, по логике господина Уоллерта, строить "Северные потоки" — это правильно и отвечает европейским интересам, а достраивать Хмельницкую АЭС в Украине — уже "не по-европейски"", — отметил Сазонов.

Напомним, что позиция Евросоюза по развитию атомной энергетики в Украине остается нейтральной. Официальные представители ЕС, в частности глава представительства Катарина Матернова, ранее отмечали, что это внутренний вопрос Украины. Однако частное письмо Уоллерта, выражавшее критическую позицию относительно достройки энергоблоков ХАЭС, вызвало широкое обсуждение среди депутатов.

Как сообщалось, фракция "Голос" инициировала на днях увольнение министра энергетики Германа Галущенко на фоне ввода общества в заблуждение относительно достройки блоков Хмельницкой АЭС. Причиной стало загадочное письмо Еврокомиссии, якобы содержащее критику в адрес украинских планов по развитию атомной энергетики. Однако письмо, вызвавшее резонанс, оказалось не официальной позицией Евросоюза, а частным мнением советника представительства ЕС в Украине Торстена Уоллерта.