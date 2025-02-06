Российский газ уходит в Дубай: кто купил активы "Газпрома" в Европе?

Австрия лишается российского газа – "Газпром" выходит из рынка Европы

Российский газовый гигант "Газпром" продал свои трейдинговые подразделения в Австрии и Италии инвестиционной компании EGH Gulf, зарегистрированной в Дубае. Данное соглашение состоялось на фоне обострения экономического противостояния между Европой и Россией после сокращения поставок газа через территорию Украины.

По данным корпоративного реестра Австрии, в январе EGH Gulf приобрела компанию Centrex Europe Energy & Gas AG, включая ее итальянский филиал. На сайте Centrex Italia подтвердили смену владельца, отметив, что у нового акционера есть опытная команда в энергетическом секторе, пишет Bloomberg.

Эта продажа состоялась после того, как арбитражный суд обязал "Газпром" выплатить 233 млн евро австрийской компании OMV за невыполненные поставки газа в Германию. OMV в ответ удержала выплаты "Газпрому" по долгосрочным контрактам, что спровоцировало прекращение поставок российского газа в Австрию. В конечном итоге OMV расторгла контракт с "Газпромом", что позволило стране еще больше снизить зависимость от российского газа.

Что известно о покупателе?

EGH Gulf зарегистрирована в Дубайском силиконовом оазисе – это специальная экономическая зона с выгодными налоговыми условиями. По информации бизнес-реестра ОАЭ, компания основана в марте 2024 года и специализируется на торговле и производстве энергии.

Финансовые показатели Centrex

Centrex является участником австрийской газовой биржи CEGH. В 2023 году компания получила 817 млн евро дохода, из которых 16 млн евро – чистая прибыль. В течение 2022-2023 годов Centrex выплатила "Газпром экспорту" 135 млн евро дивидендов, значительно сократив нераспределенную прибыль.

Согласно квартальному отчету OMV, компания зарезервировала 48 млн евро для судебных исков против "Газпрома" в Стокгольмском арбитражном суде из-за нарушения контракта.

Несмотря на смену владельца "Газпром", Centrex и EGH Gulf не сразу дали официальные комментарии по соглашению.

Ранее "Телеграф" писал, что в ЕС хотят возобновить поставки российского газа и придумали оригинальную причину для этого.