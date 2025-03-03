Трамп может принять болезненное для Украины решение: о чем идет речь

Сегодняшнее совещание по украинскому вопросу несет определенные риски

В понедельник, 3 марта, президент США Дональд Трамп проведет совещание по мирному урегулированию в Украине на фоне недавнего неразрешенного скандала, произошедшего во время визита Владимира Зеленского. Возможно, глава Белого дома приостановит военную помощь США Киеву.

Об этом сообщает Axios со ссылкой на официального представителя США и информированный анонимный источник.

"Президент Трамп проведет в понедельник днем ​​встречу, посвященную следующим шагам в отношении кризиса в Украине, включая возможную приостановку военной помощи США", – говорится в публикации.

Ожидается, что наряду с Дональдом Трампом в мероприятии примут участие вице-президент Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио, министр обороны Пит Хегсет, советник по национальной безопасности Майк Уолтц и другие высокопоставленные должностные лица.

Ранее советник американского президента по вопросам государственной безопасности Майк Уолтц в эфире FoxNews заявил, что время играет не на пользу Зеленского. По его словам, "терпение и кошельки США не безграничны", а значит, Вашингтон ожидает от Украины более четкой позиции относительно переговорного процесса.

Между тем, Трамп вновь раскритиковал Зеленского в своем профиле в соцсети Truth. На этот раз критика коснулась слов о том, что до сделки по урегулированию войны еще "очень долго". "Это худшее заявление, которое мог сделать Зеленский, и Америка не будет терпеть его долго. Это то, о чем я говорил, этот парень не хочет, чтобы был мир, пока у него есть поддержка Америки", – заявил глава Белого дома