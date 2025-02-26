В Чили произошел блекаут, введен комендантский час: что случилось

Отключение электроэнергии затронуло всю страну от северных регионов Арика и Паринакота до южного региона Лос-Лагос

В Чили произошло масштабное отключение света. В связи с тотальным блекаутом, правительство страны объявило чрезвычайное положение и ввело комендантский час.

Об этом пишет Reuters. Отмечается, что отключение электроэнергии в Чили во вторник, 25 февраля, погрузило столицу страны Сантьяго во тьму и оставило без электричества крупные медные рудники на севере страны, что нанесло удар по мировым рынкам металлов.

Министр внутренних дел Каролина Тоха говорит, что масштабное отключение электроэнергии было вызвано отказом линии электропередачи на севере страны. При этом кибератака в качестве причины была исключена.

Местные жители отмечают, что это крупнейшее за последние годы отключение электроэнергии в Чили. Такая ситуация привела к тому, что уличное освещение в столице погасло, а сирены машин экстренных служб завыли по всему городу. Метро Сантьяго, которое перевозит миллионы пассажиров, было закрыто, а пассажиров эвакуировали из остановившихся поездов.Тем временем для поддержания порядка Министерство внутренних дел размещает вооруженные силы по всей стране.

По данным чилийской национальной службы по предупреждению и ликвидации последствий стихийных бедствий SENAPRED, отключение электроэнергии затронуло всю страну от северных регионов Арика и Паринакота до южного региона Лос-Лагос.

Глава Национального координатора электроэнергии Чили Эрнесто Хубер сказал, что уже вскоре проблема должна быть решена и свет вернется в дома граждан.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в конце января текущего года стало известно, что в Эстонии готовятся к длительным отключениям света и скупают генераторы.