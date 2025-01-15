В Южной Корее арестовали президента. Следователи взяли его резиденцию штурмом (фото)

Это стало первым случаем ареста действующего президента в истории страны

В среду, 15 января, в Южной Корее следователи вошли в резиденцию президента, чтобы задержать главу страны Юн Сок Йоля. Ранее ему объявили подозрение по обвинению в государственной измене из-за его попытки ввести военное положение.

Как сообщает Yonhap, правоохранители и следователи из Управления по расследованию коррупции среди высокопоставленных чиновников (CIO) и Национального следственного управления (NOI) использовали лестницы, чтобы прорваться через вторую границу автобусов и задержать Юн Сок Йоля. Ранее он проигнорировал вызов на допрос и забаррикадировался на своей вилле.

После продолжительного противостояния в резиденции президента, на этот раз следователи смогли доставить его в Бюро расследований коррупции. Перед этим Юн Сок Йоль выпустил короткое видео, в котором заявил, что по-прежнему считает арест незаконным, но решил подчиниться во избежание кровопролития. Арест произошел после многочасовых переговоров между следователями и стороной Юна.

Что происходит в Южной Корее

Президент Южной Кореи Юн Сок Йоль 3 декабря объявил в стране чрезвычайное военное положение. В обращении к нации он заявил, что это необходимо для защиты страны от "коммунистических сил".

Уже на следующий день, Национальная ассамблея Южной Кореи проголосовала за требование президента Юн Сок Йоля отменить военное положение. Он согласился и заявил, что военное положение в стране будет отменено.

В обращении 7 декабря президент Южной Кореи заявил, что "искренне сожалеет" о том, что вызвал обеспокоенность общественности объявлением военного положения, пообещав при этом больше не повторять подобное. С 14 декабря он отстранен от исполнения президентских обязанностей, но чтобы окончательно снять президента с должности импичмент должен быть одобрен Конституционным судом. Пока этого не произошло, Юн Сок Йоль официально остается президентом.

Как сообщал "Телеграф", бывший министр обороны Южной Кореи Ким Йонг Хен попытался покончить жизнь самоубийством в следственном изоляторе в Сеуле. Для этого он использовал собственную майку и трусы, сделав из них образ веревки. Ким Эн Хен был арестован по делу о мятеже, возбужденном после того, как президент Южной Кореи Юн Сок Йоль 3 декабря на шесть часов ввел в стране военное положение.