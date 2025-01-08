И тут украинский след? В Венесуэле поймали "наемников", якобы готовивших теракты

Исполнительная власть Венесуэлы уверяет, что задержанные "наемники" имели своей "первой задачей" нападение на вице-президента

В Венесуэле на севере Южной Америки арестовали семерых иностранных "наемников", которые якобы намеревались совершить террористические акты за три дня до инаугурации президента Николаса Мадуро. Среди них оказались и украинцы.

Об этом сообщает испанское государственное информагентство EFE. Отмечается, что среди задержанных — два человека из США, двое из Колумбии и трое — из Украины.

"Сегодня мы захватили семь иностранных "наемников", в том числе двух важных наемников из Соединенных Штатов", — сказал Мадуро.

Он также добавил, что иностранцы планировали "осуществить террористические акции против мира Венесуэлы", страны, переживающей кризис после президентских выборов 28 июля, на которых избирательный орган провозгласил Мадуро победителем. Но оппозиция тогда же назвала его "мошенническим" и объявила победителем своего лидера Эдмундо Гонсалеса Уррутии.

Исполнительная власть Венесуэлы уверяет, что задержанные "наемники" имели своей "первой задачей" нападение на вице-президента Дельси Родригес, а затем выполнение "конкретных задач по нападению на государственные службы", осуществление "террористических действий".

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Выборы в Венесуэле

В июле 2024 года в Венесуэле прошли президентские выборы. По результатам голосования. Центральная избирательная комиссия провозгласила Николаса Мадуро победителем.

При этом, оппозиция не была согласна с таким решением, назвав его "мошенническим". Тогда же она объявила победителем своего лидера Эдмундо Гонсалеса Уррутии.

Гонгалес более месяца вынужденно скрывался в посольстве Нидерландов в Каракасе. Позже он вылетел в Испанию, где планирует получить политическое убежище.

10 января 2025 года запланирована инаугурация Мадуро на пост президента на третий подряд шестилетний срок.

Николас Мадуро. Фото: Ricardo Stuckert/PR

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Европейский парламент признал законно избранным президентом Венесуэлы лидера оппозиции Эдмундо Гонсалеса.