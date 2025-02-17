Бывшая была другом его новой семьи: что известно о личной жизни Георгия Вицина

Даже состоя в браке, актер не смог забыть бывшую

Известный советский актер Георгий Вицин, похороненный на Ваганьковском кладбище В Москве, при жизни был еще тем "Дон Жуаном". Он крутил роман с женщиной старше его на 16 лет, потом женился на другой, а его бывшая любимая была как родственница для его семьи.

"Телеграф" решил выяснить, что известно о личной жизни Георгия Вицина. Долгое время Георгий Михайлович жил в гражданском браке с Надеждой Тополевой, а его официальной женой была Тамара Мичурина.

Когда актеру было 19, он стал работать в театре студии Николая Хмелева. Там его карьера стремительно шла вверх, но внезапно Вицин влюбился. И все бы ничего, если бы это не была женщина, старше его на 16 лет и жена того же Хмелева. Театром быстро разлетелись слухи об их романе. Однако пара никак не выдавала свои отношения.

Казалось бы, после этого карьера Вицина должна была окончиться. Однако Николай Хмелев не устраивал скандалов и даже не уволил любовников. Он отпустил свою жену в новую жизнь, а молодой актер продолжил работу в театре. Более того, он отдавал Вицину много главных ролей.

Дина Тополева

Георгий и Дина прожили вместе 15 лет в гражданском браке. Однако Вицин очень хотел ребенка, а Тополева не могла забеременеть. Вскоре пара разошлась, а кто стал инициатором разрыва – неизвестно.

С будущей супругой Вицин познакомился на Пасху. Он встретился взглядами с Тамарой Мичуриной и понял, что влюбился. На этот раз его избранница была младше 8 лет. Через пол года Георгий сделал любимой предложение.

Георгий Вицин и Тамара Мичурина

Однако бывшую жену даже после женитьбы он не мог забыть. Он наведывался к ней, помогал в быту и заботился о Дине Тополевой. Когда экс-любимая тяжело заболела, он покупал для нее лекарства, оплачивал сиделок.

Георгий Вицин с супругой

Как ни странно, Тамара поддерживала мужчину в этом. Его жена понимала, что он так проявляет доброту. Тополеву в семье Вицина воспринимали как родственницу. Даже общая дочь Вицина и Мичуриной Наталья доверяла ей больше, чем родной матери.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как выглядят наследники Кобзона и где они сейчас. Последняя жена Нинель Дризина подарила ему двоих детей.