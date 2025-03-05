Дважды отправляли в тюрьму и вынудили сменить фамилию: от чего в 40 лет умер младший сын Сталина и как выглядел

Василий Сталин после смерти отца критиковал партийную верхушку

У советского диктатора Иосифа Сталина, который умирал в страшных мучениях, "официально" было трое детей, а также несколько внебрачных и приемных. Судьба его младшего сына Василия, который был одним из самых молодых генералов Советской армии, сложилась весьма печально.

"Телеграф" решил выяснить, как выглядел наследник "великого вождя" Василий Сталин и что с ним произошло. Мы узнали интересные факты его жизни.

Василий Сталин — что известно о младшем сыне Иосифа Сталина

Младший сын Василий Сталина родился в 1921 году в Москве. Его мать Надежда Аллилуева была второй супругой советского диктатора. С детства Сталин старался держать Василия в ежовых рукавицах и пытался контролировать его, но это не всегда получалось. Сын осознавал значимость своей фамилии перед другими и уже к 10-летнему возрасту был весьма избалованным и чувствовал свою полную безнаказанность.

Иосиф Сталин со своим младшим сыном Василием

Многие выходки Василия сходили ему с рук и будучи школьником, он начал курить и употреблять алкоголь. И эта пагубная привычка сильно негативно отразилась на его дальнейшей судьбе.

Василий Сталин был летчиком

После школы Василий захотел стать военным и получил образование в Качинском военном училище, а затем в Военно-воздушной академии. И когда началась Вторая мировая война, Василий Сталин отправился на передовую и сражался беспощадно. На счету летчика было 26 боевых вылетов и 5 сбитых фашистских самолетов, за это наследника Сталина отметили высокими наградами.

Василий Сталин стал одним из самых молодых генералов Советской армии

Василий быстро продвигался по службе и после войны стал одним из самых молодых генералов Советской армии. Но в 1952 году Василия сняли с должности, несмотря на все заслуги, потому что он нагрубил маршалу авиации Жигареву. Тогда ему припомнили и другие его грехи, в частности злоупотребление спиртным и разгульную жизнь. Все это сказалось на психологическом состоянии Василия и он вернулся к бутылке.

Как выглядел Василий Сталин

За что Василий Сталин был арестован и как умер

Когда в 1953 году Сталин умер, Василий переживал тяжело утрату, несмотря на то, что не сильно был близок с отцом. Младший сын диктатора стал критиковать партийную верхушку и решил обратиться в посольство Китая, чтобы предоставить им информацию об убийстве своего отца.

Василий Сталин дважды сидел в тюрьме

За такую выходку Василия лишили всех званий и отправили в тюрьму. Его сразу обвиняли в антисоветской пропаганде, хищении денег, алкоголизме, рукоприкладстве, преступной халатности и другом. В тюрьме под чужим именем он пробыл несколько лет, затем его выпустили досрочно.

Младшему сыну Сталина пообещали выделить квартиру, назначить пенсию и вернуть имущество, но после освобождения Василий снова ушел в запой. Вскоре его снова отправили в тюрьму за "антисоветскую деятельность". После повторного освобождения у наследника диктатора отняли почти все и сослали на 5 лет в закрытый для посещения иностранными гражданами город Казань. В Москве и Грузии Василию жить запретили.

Василий Сталин слева в 1960 году

Кроме того, руководство КГБ требовало, чтобы Василий отказался от фамилии "Сталин", но он категорически был против. В результате почти год младший сын диктатора не имел паспорта и не мог устроиться на работу. Но все же фамилию пришлось сменить, чтобы зарегистрировать брак с четвертой женой Марией Шевергиной (возможно под ее влиянием). В 1962 году он получил паспорт с фамилией Джугашвили.

Однако в Казани Василий Сталин прожил всего три месяца, затем скончался в марте 1962 года. Согласно официальной версии, причиной смерти стало алкогольное отравление, хотя его третья жена поставила эту версию под сомнения, отметив, что вскрытия не было.

Василия Сталина изначально похоронили на Арском кладбище в Казани

Младшего сына Сталина похоронили сначала на Арском кладбище в Казани, а в 2002 году его останки перезахоронили на Троекуровском кладбище в Москве. В 1999 году Главная военная прокуратура сняла с Василия Сталина все политические обвинения.

"Телеграф" писал ранее, где похоронен диктатор Сталин. Его тело вынесли из Мавзолея и похоронили.