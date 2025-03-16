Росія втратила частину нафтового експорту: як на це вплинули нові санкції

В лютому було зафіксовано 356 суден, які експортували нафту та нафтопродукти з Росії, в тому числі 167 суден належали до "тіньового флоту"

Росія в лютому втратила 9% загального нафтового експорту в порівнянні із січнем 2025 року. А через американські санкції експорт нафти "тіньовим флотом" показав масштабне падіння – на 21%, тобто на п'яту частину.

Про це сказано у звіті аналітичного агентства CREA. Агентство зазначає, що в лютому було зафіксовано 356 суден, які експортували нафту та нафтопродукти з Росії, в тому числі 167 суден належали до "тіньового флоту". Проте зросли обсяги нафти, яка транспортувалася суднами, що належать або застраховані країнами G7+ – цей показник зріс на 15%.

"Ця зміна свідчить про те, що санкції Управління з контролю за іноземними активами США (OFAC), запроваджені в січні, могли мати реальний вплив на російські потоки нафти", – сказано у звіті.

Аналітики агентства зазначають, що у випадку, якщо цінову стелю на російську нафту зменшили б до 30 доларів США за барель (зараз – 60 доларів), російські нафтові доходи скоротилися б на 41%, або на 136 млрд євро. Зокрема, в лютому доходи росіян впали б на 40% (4,26 млрд євро). Але загалом навіть зараз агенство оцінює ситуацію, як "позитивну": тільки 56% експорту російської нафти в лютому припадало на "тіньовий флот" проти 65% в січні. Транспортування сирої нафти впало з 85% до 75%, а нафтопродуктів – з 40% до 25%.

Раніше "Телеграф" писав про те, що США заборонили закордонним компаніям проводити розрахунки за російські енергоресурси через підсанкційні банки. Це рішення було прийняте в якості важеля тиску на РФ у переговорах щодо врегулювання війни в Україні. Це рішення фактично унеможливлює купівлю російської нафти європейськими країнами без ризику потрапити під санкції США.