Хуситов обвинили в многочисленных обстрелах военных кораблей ВМС США и атаках на судоходство

США официально признали йеменскую проиранскую группировку "Ансар Аллах" (хуситы) иностранной террористической организацией Соответствующий указ подписал президент США Дональд Трамп, таким образом отменив решение своего предшественника Джозефа Байдена, который в 2021 году убрал хуситов из списка.

Указ опубликован на сайте Белого дома. Указ запускает процесс признания хуситов террористами согласно законодательству Соединенных Штатов.

"Этот указ запускает процесс, посредством которого организация "Ансар Аллах", также известная как "хуситы", будет рассматриваться на предмет включения в перечень иностранных террористических организаций… Политика Соединенных Штатов состоит в том, чтобы сотрудничать со своими региональными партнерами для устранения возможностей и операций "Ансар Аллах", лишения ее ресурсов и, таким образом, прекращения нападений на американский персонал и гражданских лиц, американских партнеров и морское судоходство в Красном море", – говорится в сообщении.

Хуситов обвинили в многочисленных обстрелах военных кораблей ВМС США, нападениях на гражданскую инфраструктуру в ОАЭ, Израиле и Саудовской Аравии и более 100 атаках на гражданское судоходство в Красном море.

"С 2023 года десятки раз обстреливали военные корабли ВМС США, подвергая опасности американских мужчин и женщин в форме… Хуситы совершили многочисленные нападения на гражданскую инфраструктуру, включая многочисленные атаки на гражданские аэропорты в Саудовской Аравии, смертоносные атаки на Объединенные Арабские Эмираты в январе 2022 года, а также выпустили более 300 снарядов по Израилю с октября 2023 года. Хуситы также более 100 раз атаковали коммерческие суда, следующие через Баб-эль-Мандеб, убив по меньшей мере четырех гражданских моряков и заставив часть морских коммерческих перевозок в Красном море изменить маршруты, что привело к глобальной инфляции", – отмечается в сообщении.

Отметим, что йеменская проиранская террористическая группировка "Ансар Аллах" (хуситы) во время ракетных и дроновых ударов по гражданским судам в Красном море пользовалась услугами России. Российским режим предоставлял проиранским террористам спутниковые данные, которые использовали хуситы для наведения ракет и беспилотников.

Кстати, россияне сами неоднократно "выгребали" от собственных союзников. Так, 12 января 2024 года мишенью хуситов стал танкер из состава российского "теневого флота", который перевозил российскую нефть. Танкер, который принадлежал греческой компании, шел под панамским флагом в Китай с грузом российской нефти.

При этом в июле 2024 года хуситы попытались атаковать морским дроном украинский контейнеровоз, но украинский экипаж контейнеровоза вражеский беспилотник уничтожил. В руках у членов экипажа было только стрелковое оружие, но его хватило, чтобы ликвидировать дрон.