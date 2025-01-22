Хуситы освободили экипаж захваченного в 2023 году судна. Среди моряков могут быть украинцы

Судно везло автомобили из Турции в Индию

Йеменские повстанцы-хуситы, которые в ноябре 2023 года захватили в Красном море судно Galaxy Leader, отпустили всех членов экипажа. По предварительным данным, на борту могли находиться и украинские граждане.

Об этом сообщает издание Associated Press. Этот жест продиктован желанием хуситов поддержать решение о прекращении огня в секторе Газа.

Хуситы также заявили, что они освободили экипаж судна из 25 человек, среди которых были моряки из Филиппин, Болгарии, Румынии, Украины и Мексики.

"Этот шаг осуществляется в поддержку соглашения о прекращении огня в секторе Газа", — говорится в заявлении хуситов, опубликованном на контролируемом повстанцами информационном агентстве SABA.

Известно, что моряков передали арабскому Оману, который выступил в качестве посредника во время переговоров об освобождении экипажа. Освобождение моряков может быть попыткой заслужить благосклонность США, хотя судно по-прежнему остается пришвартованным возле йеменского портового города Ходейда.

Стоит отметить, что информацию о присутствии среди моряков граждан Украины официально никто не прокомментировал.

Что известно о захвате судна Galaxy Leader

Судно Galaxy Leader захватили в Красном море 19 ноября 2023 года. Корабль шел из Турции в Индию под флагом Багамских островов и его арендовала компания из Японии. Однако хуситы захватили его якобы из-за связи с израильским бизнесменом Рами Унгаром, который известен как один из самых богатых людей в Израиле.

Тогда СМИ писали о том, что среди 25 членов экипажа есть украинцы. В январе 2024 года президент Украины Владимир Зеленский сказал, что в плену хуситов — четверо украинских моряков, но никаких деталей не уточнил.

Напомним, с момента начала войны между Израилем и ХАМАС в секторе Газа в октябре 2023 года хуситы атаковали более 100 торговых судов с помощью ракет и беспилотников.

Боевые действия в секторе Газа начались после нападения боевиков ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года. Тогда террористы убили 1200 человек и захватили около 250 заложников. Часть пленных впоследствии были освобождены во время обменов, но несколько были убиты.

Армия обороны Израиля в ответ начала масштабную военную операцию против ХАМАСа. По информации министерства здравоохранения Газа, которое контролирует ХАМАС, число погибших достигло 45 тысяч человек.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что 19 января, в Секторе Газа начал действовать режим прекращения огня между радикальной палестинской группировкой ХАМАС и Армией Израиля (ЦАХАЛ). В тот же день боевики ХАМАС передали первым израильским заложникам представителям Красного Креста.