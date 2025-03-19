Мертвецы "поднялись из могил" в Боливии: от властей требуют принять меры (фото)

В 2020 году уже происходила аналогичная ситуация

В столице Боливии проливной дождь привел к оползню на нелегальном кладбище, из-за чего тела покойников могут стать причиной загрязнения местного источника воды. Сейчас семьи делают все возможное, чтобы перезахоронить их в другом месте.

Об этом сообщает Mirror. Отмечается, что чрезвычайное происшествие произошло в районе Овехуйо, в южной части города Ла-Пас.

Овехуйо находится в буферной зоне реки Ареналь, и из-за нестабильной почвы строительство там запрещено.

"Геологические условия делают это место очень опасным, из-за чего строительство домов невозможно", — объяснил заместитель мэра Оскар Сольяно.

Однако в это не останавливает поселенцев и нелегальные жилища продолжают возводиться, что стало особо заметно в последние 10 лет. В 2021 году оползень разрушил 16 домов. Однако похоже этот случай никого ничему не научил, поскольку люди продолжают там жить.

При том оползень даже не в первый раз разрушает незаконное кладбище в этом районе. В прошлый раз это случилось в 2020 году и тогда на поверхность вынесло более двадцати тел.

"Секретариат по охране окружающей среды при губернаторе Ла-Паса должен наложить на них (поселенцев, — ред.) санкции, поскольку непонятно, как функционировало это кладбище. У него нет экологической лицензии, а это обязательное условие для его работы", — сообщила директор городских кладбищ Эрике Эндара.

Как сообщалось ранее, США на фоне острого дефицита яиц начали искать их по всей Европе. Впрочем, на фоне введения новых тарифов против ЕС и вспышки птичьего гриппа, европейские страны делиться не спешат.