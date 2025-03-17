Почти как "ядерное оружие": в Канаде предложили запретить Pornhub для американцев

Удар определенно будет болезненным

Канада, как оказалось, обладает секретным "ядерным оружием", способным в один момент ударить по самому больному месту США. Речь идет о крупнейшем в мире сайте для взрослых Pornhub.

На фоне начала торговой войны между администрацией Дональда Трампа и практически всеми союзниками США, обычная шутка может теперь стать достойным ответом на введение жестких пошлин. Идею озвучил юморист Мэтью Пужицкий, после чего соответствующая петиция была зарегистрирована на сайте change.org, передает Daily Mail.

Согласно ежегодным отчетам, Pornhub получает почти 40% своих просмотров именно из США, поэтому очевидно, что запрет сайта станет для американцев весьма болезненным.

В своем ролике Пужицкий спародировал правительство Канады, которое рассматривает ответ на введение американских пошлин. В сценке советники предлагают закрыть в сеть ресторанов и кофеен Tim Hortons, а также ввоз одежды бренда Lululemon, после этого они рекомендуют также ударить по "клубничке".

"Вы хотите сказать, что у нас все это время было ядерное оружие и никто мне не сказал об этом?", — шутит комик. По его словам, это будет ультимативным движением, на который американцы точно не смогут ответить.

Любопытно, но сразу после этого на сайте change.org появилась соответствующая петиция, хотя они не набрала пока нужного количества подписей.

"Если Канада сможет запретить Pornhub в Штатах, мы выиграем торговую войну. Вот и все. Никакой торговой войны нет", — рассказал комик в одном из интервью, после того, как его видео стало вирусным и набрало более 300 тысяч просмотров в Instagram.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что Канада ответила на новые тарифы Трампа. Страна объявила о введении новых пошлин на американскую продукцию общей стоимостью более 20 миллиардов долларов.