Мерці "піднялися з могил" у Болівії: від влади вимагають вжити заходів (фото)

2020 року вже відбувалася аналогічна ситуація

У столиці Болівії проливний дощ призвів до зсуву ґрунту на нелегальному цвинтарі, через що тіла покійників можуть стати причиною забруднення місцевого джерела води. Нині родини роблять усе можливе, щоби перепоховати тіла в іншому місці.

Про це повідомляє Mirror. Наголошується, що надзвичайна подія сталася в районі Овехуйо, у південній частині міста Ла-Пас.

Овехуйо знаходиться в буферній зоні річки Ареналь, і через нестабільний ґрунт будівництво там заборонено.

"Геологічні умови роблять це місце дуже небезпечним, через що будівництво будинків неможливе", — пояснив заступник мера Оскар Сольяно.

Однак це не зупиняє поселенців і нелегальні житла продовжують зводитись, що стало особливо помітно в останні 10 років. У 2021 році зсув зруйнував 16 будинків. Однак, схоже, цей випадок нікого нічому не навчив, оскільки люди продовжують там жити.

При цьому зсув навіть не вперше руйнує незаконний цвинтар у цьому районі. Минулого разу це сталося у 2020 році і тоді на поверхню винесло понад двадцять тіл.

"Секретаріат з охорони навколишнього середовища при губернаторі Ла-Паса має накласти на них (поселенців, — ред.) санкції, оскільки незрозуміло, як функціонував цей цвинтар. Він не має екологічної ліцензії, а це обов’язкова умова для його роботи", — повідомила директор міських кладовищ Еріке Ендара.

Як повідомлялося раніше, США на тлі гострого дефіциту яєць почали шукати їх у всій Європі. Втім, на тлі запровадження нових тарифів проти ЄС та спалаху пташиного грипу європейські країни ділитися не поспішають.