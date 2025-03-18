Убийство президента Кеннеди: Трамп анонсировал масштабное рассекречивание файлов

Речь может идти о более чем 80 тысячах неотредактированных документов Комиссии Уоррена, связанных с расследованием убийства Кеннеди.

Президент США Дональд Трамп анонсировал масштабное обнародование документов, связанных с убийством 35-го президента Соединенных Штатов Джона Фицджеральда Кеннеди в 1963 году – соответствующий указ Трамп подписал еще в начале каденции. Он заявил, что файлы будут рассекречены 18 марта.

Об этом говорится в выступлении Трампа в Центре исполнительских искусств Джона Ф. Кеннеди, транслировавший C-SPAN. Трамп заявил, что будут рассекречены "абсолютно все файлы" и добавил, что люди "ожидали этого десятилетиями".

По его словам, ответственные лица и группа специалистов, собранные директором национальной разведки США Тулси Габбард, собрали все материалы. Они будут рассекречены и станут доступны для общественности уже 18 марта.

"Люди ждали этого десятилетиями… Я поручил подготовить эти материалы, и они будут обнародованы завтра", – сказал Трамп.

Речь может идти о более чем 80 тысячах неотредактированных документов Комиссии Уоррена, связанных с расследованием убийства Кеннеди. 35-го президента США застрелили 22 ноября 1963 года во время поездки в Даллас в Техасе. Снайпер расстрелял президента, когда тот вместе с супругой ехал в открытом лимузине. Позже стрелок был задержан, им оказался гражданин США Ли Харви Освальд. В свою очередь Освальда 24 ноября 1963 года застрелил владелец ночного клуба Джек Руби.

История убийства Кеннеди обросла конспирологическими теориями, в частности, по поводу сговора вокруг гибели президента. С его смертью связывали мафию, иностранные правительства, ЦРУ США, КГБ СССР, и даже то самое "глубинное правительство", против которого Трамп объявил "крестовый поход" – мол, Кеннеди планировал национализировать Федеральную резервную систему США, поэтому его и убили.

Как сообщалось ранее, Трамп ранее подтвердил, что проведет разговор с Путиным 18 марта. По его словам, американская сторона хочет "увидеть, сможет ли положить конец этой войне".