Документы по убийству Кеннеди рассекретят: как Трамп объяснил подписание этого указа

У должностных лиц есть 15 дней, чтобы составить план обнародования документов

Президент США Дональд Трамп подписал указ о рассекречивании документов об убийствах президента США Джона Ф. Кеннеди, сенатора Роберта Кеннеди и борца за гражданские права Мартина Лютера Кинга-младшего.

Об этом сообщает Bloomberg. В приказе, подписанном Трампом в четверг, 23 января, в Овальном кабинете, говорится, что любой возможный вред обороне, разведке, правоохранительным органам или дипломатическим операциям преобладает общественный интерес.

"Их семьи и американский народ заслуживают прозрачности и правды", — говорится в приказе. "В национальных интересах, наконец, без промедления обнародовать все записи, связанные с этими убийствами".

Трамп предписывает высшим должностным лицам национальной безопасности его администрации представить ему план в течение 15 дней относительно того, как они полностью и полностью опубликуют записи.

Что известно об убийстве Кеннеди

Трагическое событие произошло 22 ноября 1963 года в Далласе (штат Техас) в 12:30 по местному времени. Тогда Кеннеди смертельно ранили выстрелом из винтовки, когда он вместе с супругой Жаклин ехал в президентском кортеже за Элм-Стрит.

Убийство в течение десяти месяцев расследовала специально созванная комиссия во главе с председателем Верховного суда США Эрлом Уорреном ("Комиссия Уоррена"), которая пришла к выводу, что преступление совершил преступник-одиночка Ли Гарви Освальд. Следующие официальные расследования подтвердили, что убийцей был Освальд, но, вероятно, за ним стояли какие-то заговорщики.

Джон Кеннеди

Существует ряд конспирологических теорий, подвергающих сомнению выводы комиссии Уоррена и представляющие альтернативные версии убийства, в том числе сговор американских или советских спецслужб, однако ни одна из них не была доказана. Социологические опросы показывают, что подавляющее большинство американцев (более 70%) не верят в официальную версию убийства.

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