Внезапно: в 1960-х Пентагон планировал теракты в США для оправдания вторжения на Кубу.

Президент США Джон Кеннеди, получив планы "Нортвудса", был шокирован ими и запретил подобные действия

Американское правительство в 1960-х годах серьезно рассматривало возможность устроить на территории США серию террористических актов и обвинить в этом Кубу, где в то время власть захватил Фидель Кастро. Тем самым планировалось оправдать предстоящую военную операцию по вторжению на остров.

Об этом говорится в рассекреченных документах Пентагона, сообщает издание Daily Mail. Документы, хранившиеся в тайне, были рассекречены по приказу президента США Дональда Трампа.

В частности, был опубликован 12-страничный отчет за подписью Объединенного комитета начальников штабов (аналог Генерального штаба в США), датированный мартом 1962 года, за шесть месяцев до начала "Карибского кризиса". В документе перечислялись идеи терактов "под фальшивым флагом", которые планировалось устроить в США. План под названием "Нортвудс" предполагал серию нападений на граждан США как на территории непосредственно Соединенных Штатов, так и за границей. Нападавшие должны были быть замаскированы под кубинцев или членов ассоциированных с коммунистами движений, чтобы настроить общественное мнение против Кубы.

"Мы могли бы развернуть коммунистическую кубинскую террористическую кампанию в районе Майами, других городах Флориды и даже в Вашингтоне", — сказано в сообщении.

Кроме нападений на гражданское население в Пентагоне рассматривали возможность взорвать американский военный корабль в бухте Гуантанамо. Планировалось, что после этого теракта, по аналогии с подрывом броненосца "Мэн" в 1898 году (подрыв броненосца Мэн в Гаване спровоцировал начало испано-американской войны, которую выиграли США) "списки потерь в американских газетах вызвали бы полезную волну национального возмущения". Президент США Джон Кеннеди, получив планы "Нортвудса", был в шоке и запретил какие-либо подобные действия.

Издание добавляет, что сам факт разработки такой операции впервые стал известен в 2001 году, когда Комиссия по пересмотру записей об убийствах Джона Кеннеди обнародовала большую часть этого документа. Однако до этого времени неизвестными оставались подробности и планирование операции.

Напомним, что Трамп подписал указ о рассекречивании документов по убийствам президента США Джона Ф. Кеннеди, сенатора Роберта Кеннеди и борца за гражданские права Мартина Лютера Кинга-младшего.

В первый свой день в должности Трамп отменил некоторые решения администрации 46-го президента США Джозефа Байдена. Также он подписал ряд указов по вопросам энергетики, национальной безопасности, экономики, иммиграционной политики и других сфер жизни в США. До этого он в свое время анонсировал, что подпишет "рекордное количество указов". Впрочем, через несколько дней после этого количество указов, которые планировал подписать Трамп, неожиданно "усохло" до 10.