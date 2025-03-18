Перемирие отменено — Израиль массированно атаковал объекты ХАМАС в секторе Газа. Что стало причиной

Боевики не выполняют договоренности

Сектор Газа снова подвергается бомбардировкам. В ночь на 18 марта армия обороны Израиля возобновила удары по объектам, принадлежащим террористической организации ХАМАС.

"ЦАХАЛ в настоящее время наносит массированные удары по объектам террора, принадлежащим террористической организации ХАМАС в Секторе Газа", — сообщила пресс-служба ЦАХАЛа в 2:25.

Возобновление ударов по Газе

Удары возобновились после того, как ХАМАС отказался от неоднократных предложений освободить израильских заложников, пишет Times of Israel. Отмечается, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и министр обороны Исраэль Кац отдали приказ войскам "действовать решительно" после отказа боевиков в освобождении заложников.

Отмечается, что "атаки ЦАХАЛа, похоже, знаменуют возвращение в израильскую военную кампанию против ХАМАС". Она была прекращена с началом перемирия 19 января.

Почему это произошло

В Офисе Нетаньяху заявили, что ХАМАС "отверг все полученные предложения" от специального посланника США на Ближнем Востоке Стива Виткоффа и других посредников. ХАМАС настаивает на соблюдении начальных условий соглашения, в рамках которого должен был начаться второй этап.

Он предусматривал полный выход Израиля из Газы и согласие окончательно прекратить войну в обмен на освобождение остальных заложников. Хотя Израиль подписал соглашение, Нетаньяху давно настаивал на том, что Израиль не прекратит войну до тех пор, пока не будет уничтожен руководящий и военный потенциал ХАМАС.

Соответственно, Израиль отказался даже вести переговоры об условиях второго этапа, который должен был начаться 3 февраля. Несмотря на это, режим прекращения огня сохранялся примерно две с половиной недели после завершения первого этапа, поскольку посредники работали над новыми условиями перемирия.

"Отныне Израиль будет действовать против ХАМАС с усилением военной силы", — говорится в сообщении офиса Нетаньяху.

Как сообщал "Телеграф", 6 марта президент США Дональд Трамп заявил, что требует от ХАМАС отпустить всех заложников. Он добавил, что если они этого не сделают – "вам конец".