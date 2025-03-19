"Буде повне спустошення": Ізраїль розпочав нову операцію в Газі, озвучено цілі

Перемир’я закінчилося, а мешканцям Сектору Гази поставили ультиматум

Після завершення перемир’я між Ізраїлем та бойовиками ХАМАС бомбардування Сектору Газа відновилися. Тепер армія Ізраїлю також розпочинає "обмежену наземну операцію".

Про це пише The Guardian. Зазначається, що військові хочуть повернути під свій контроль коридор Нецарим, який розділяє Сектор на дві частини.

Після серії авіаударів 18 березня міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац виступив з ультиматумом до мешканців Гази, нагадавши про долю ватажка ХАМАС Ях’ї Сінвара, якого ліквідували у жовтні 2024 року.

"Це послання мешканцям Гази: перший Сінвар зруйнував Газу, а другий Сінвар принесе їй повну руйнацію. Незабаром евакуація населення із зон бойових дій відновиться, а подальші події будуть набагато суворішими — ви заплатите повну ціну. Поверніть заручників і приберіть ХАМАС – альтернатива – повне спустошення", — сказав Кац

Коридор Нецарим на карті Сектору Газа

Обидві сторони звинувачують одна одну у порушенні режиму припинення вогню, яке зберігалося з січня 2025 року. Прем’єр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху говорив, що ХАМАС відхилив пропозицію продовжити перемир’я ще на місяць чи два. У ХАМАС кажуть, що початкова угода не потребує перегляду та пропонує перейти до наступних кроків у реалізації припинення вогню.

"ХАМАС не зачинив двері для переговорів, але ми наполягаємо на тому, що немає потреби в нових угодах", — повідомили представники руху.

"Була дуже вагома причина, через яку Ізраїль не хотів переходити до другої фази угоди. Це означало б, що ХАМАС залишиться в Газі, залишиться при владі, а Ізраїлю доведеться зняти облогу… Між інтересами двох сторін існувала повна невідповідність", — пояснив професор Денні Орбах, експерт з військової історії в Єврейському університеті в Єрусалимі.

Як повідомляв "Телеграф", 6 березня президент США Дональд Трамп заявив, що вимагає від ХАМАС відпустити всіх заручників. Він додав, що якщо вони цього не зроблять, то їм прийде кінець.