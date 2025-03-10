Между США и Израилем нарастает напряжение из-за администрации Трампа — СМИ

Переговоры с ХАМАСом дают о себе знать

Между Израилем и администрацией президента США Дональда Трампа нарастает напряжение после того, как Штаты начали прямые переговоры с ХАМАС по заложникам. Это произошло впервые.

Об этом сообщает издание Bloomberg. Отмечается, что после появления информации о переговорах между американским представителем по делам заложников Адамом Болером и представителем палестинской группировки, израильские чиновники выразили недовольство, говоря, что ХАМАС является террористической организацией, которой нельзя доверять.

В настоящее время в Секторе Газа удерживают еще 59 заложников. Израиль подтвердил гибель 35 из них. Местная разведка считает, что 22 заложника могут быть живы, однако статус двух остается неопределенным. Среди пленников есть 5 американцев.

Болер стремится узнать, что именно ХАМАС хочет и какие условия предлагает. По его словам, Вашингтон не может вести переговоры от имени Израиля.

"Мы — не агент Израиля. У нас есть конкретные интересы", — сказал он.

Израиль был вынужден пересмотреть отношения со Штатами на фоне непредсказуемых действий президента Трампа после инаугурации, в частности в контексте войны в Украине. Хотя до этого обе страны поддерживали друг друга.

Война Израиля в секторе Газа

Активные боевые действия между Израилем и ХАМАС продолжаются с октября 2023 года. В январе этого года стороны достигли договоренности о прекращении огня и освобождении заложников.

Трамп предложил США взять Сектор Газы под свой контроль, что вызвало критику арабских стран. В ответ Египет предложил альтернативный план восстановления палестинской территории, поддержанный арабскими государствами.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Трамп обратился к боевикам Сектора Газы и поставил ультиматум ХАМАСу.

Также в феврале американский президент заявил о желании купить данный регион Палестины. По его словам, территорию следует рассматривать как "большой объект недвижимости".