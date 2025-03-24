Эксперт Международного института демократий и экс-командир 2-й роты 24-го батальона "Айдар" Евгений Дикий о переговорах Украины, России и США и достижении мира

Ну что уж все насладились интервью Уиткоффа Такеру Карлсону? Нет? Обязательно советую пересмотреть или перечитать для окончательного понимания реальности и лишения вредных иллюзий.

От американского чиновника, которому непосредственно поручено вести переговоры о "мире", которого его президент надеется достичь "до Пасхи", вы узнаете много интересного. Оказывается, вся "проблема" между Украиной и Россией – это какие-то "четыре региона", давно проведшие референдумы и изъявившие желание жить в составе России, а вот Киев почему-то до сих пор этого не признает.

А еще оказывается, Россия никогда не стремилась захватить Украину. "Зачем ей ее захватывать? Россияне только стремятся там к стабильности!" — цитата из интервью.

Что, мы такое слышали? Да, но раньше только от Кремля. Теперь же понять разницу между Кремлем и Белым домом можно только по тому, какой язык родной для спикера, никаких разногласий в содержаниях не осталось.

Если у кого-то вопреки очевидным фактам до сих пор оставались надежды, что Штаты при Трампе хотя бы нейтральны относительно нашей войны, советник Виткофф не оставляет такой возможности. Штаты теперь на стороне России против нас, это свершившийся факт.

Едва ли не последней безосновательной надеждой, за которую цеплялись инфантильные "трампооптимисты", была надежда на гнев обиженного Дональда, если "друг Владимир" его просто пошлет. Но с предложенным Трампом 30-дневным прекращением огня случилось именно так – Путин отказался, и Трамп молча умылся, и начал дальше рассказывать как у него все хорошо с Россией, и какие у них вместе величественные перспективы. Так будет и дальше – Путину можно все, потому что Трамп заранее на его стороне, нам же нельзя ничего, потому что они вместе против нас.

Переговоры, в которые нас загнал Трамп, происходят не в равностороннем треугольнике, где Штаты хотя бы относились "равноудаленно" к агрессору и жертве агрессии, и пытались "привести к общему знаменателю" жертву преступления и безнаказанного дерзкого преступника. Все гораздо хуже, потому что эти переговоры – "треугольник смерти", где американцы взяли на себя двойную мерзкую роль: транслировать нашей делегации требования и прихоти Москвы, да еще и подкреплять их угрозами со своей стороны.

Нас пробуют дожать до капитуляции одновременно с двух сторон, и чтобы выстоять под таким давлением нужны или не менее сильные союзники, или незаурядная вера в свои собственные силы.

С союзниками дела не самые лучшие (хотя и не безнадежные). Европа просыпается от тридцатилетнего летаргического сна, и ее пробуждение – наверное, единственное, за что стоит поблагодарить Трампа. Однако между моментом пробуждения и реальным обретением необходимых для победы над Россией способностей пройдет немало времени.

К тому же Европу приходится рассматривать как конгломерат стран, с каждой из которых нужно выстраивать свой трек отношений, ведь ЕС как общий институт парализован устаревшим консенсусным принципом, благодаря которому Орбан может безнаказанно тормозить любые паневропейские инициативы.

Остаются собственные силы – или должны готовиться к "Пасхальной капитуляции". Общие черты этой капитуляции более или менее вырисовываются.

Россия до последнего потребует заранее невозможного – полного контроля над всеми объявленными ею "присоединенными" областями, включая наш выход из Херсона и Запорожья, и юридического признания всех захваченных территорий российскими. Это уже очевидно.

Менее очевидно, что Вашингтон признает "правоту" этих требований и будет хотеть от нас того же, плюс сам представит пример – признает суверенитет России над оккупированными землями. Этого может не произойти, но после выступления Уиткоффа очень похоже на то, что и этот сценарий не то что невозможній, но даже очень вероятный. И мы должны быть готовы именно к такому повороту.

Существует призрачный шанс, что Россия будет до конца требовать именно описанный выше максимум. Тогда нам будет проще – что бы ни пел дуэт Трам-Путина, на такое требование не пойдет ни украинское общество, ни украинская армия, а значит, и ни один наш политик не рискнет подобное даже озвучить. В какой-то момент станет очевидным, что договориться невозможно, и что Трамп должен просто последовать за русским кораблем. А мы должны дальше воевать – до чьей-то очевидной победы, нашей или вражеской.

Но гораздо вероятнее другое. Россия после долгих уговоров со стороны Трампа "так и быть" согласится на заморозку не по границе областей, а по нынешней линии фронта. Москва и Вашингтон вместе объявят, что это огромная уступка со стороны Кремля, в обмен на которую мы должны немедленно принять все остальные их условия и требования, или же именно нас объявят "недоговороспособными" и "виновными в продолжении войны".

Возможно (хотя далеко не факт), нам в качестве огромного "шага навстречу" даже гарантируют, что Штаты официально не признают оккупированные территории российскими, а вроде как "подвесят" их статус, и вот уж мы точно будем принять как чуть ли не нашу "победу", а если хотим что-то большее — мы "неблагодарные свиньи" и "на самом деле не хотим мира", со всем, что из этого следует.

Вообще мы должны заранее готовиться, что любая наша попытка отстоять хотя бы минимальные свои интересы и хоть как-то смягчить условия капитуляции будет представляться именно как наша "неблагодарность", "недоговороспособность" и как то, что мы виноваты в продолжении войны.

Да, на очень короткий момент мы дипломатически переиграли Трампа и Путина, когда безо всяких условий приняли предложение 30-дневного прекращения огня, но этот момент уже позади, и две империи во второй раз нам такое не позволят, но будут дожимать нашу капитуляцию на условиях Кремля.

Если кому-то неясно – простой спор в Овальном кабинете был сразу же использован как повод остановить нам доставку даже "байденовской" помощи, тогда как прямой отказ Кремля от мирного предложения Трампа не только не привел к каким-либо антироссийским действиям или высказываниям, но и не помешал Штатам уже после этого выйти из группы по расследованию российских преступлений (потому что Владимир для Дональда никакой не преступник, союзники и партнеры преступниками не бывают; другое дело – "диктатор" Зе…), уничтожить базу данных похищенных украинских детей, продолжать переговоры о снятии санкций и понемногу сворачивать американский персонал на логистических хабах, через которые нам везут помощь…

Мы должны быть готовы к тому, что на следующем этапе переговоров, если только мы попытаемся ставить хоть какие-то свои условия, нас гарантированно объявят "виновными в срыве переговоров" и вообще в этой войне (по версии Трампа, все так и есть, Москва честно хотела "свое", а мы вдруг начали сопротивляться).

Нам гарантированно прекратят американскую помощь, вопрос только, как скоро это произойдет. Чем дольше мы тянем переговорную историю, тем больше снарядов успеет доехать до нас, и в этом смысле все эти игры оправданны. Но следует понимать, что долго так продолжаться не может, и на следующем этапе переговоров все равно придется выбирать: мы капитулируем или нет – и сознательно выгребаем все последствия своего выбора.

Следует быть готовыми и к тому, что с России демонстративно снимут санкции (на самом деле потому, что Трамп изначально именно этого хочет – но формально из-за "нашего нежелания помириться"), и даже больше – я бы даже не исключал наложения санкций на нас. И к этому тоже стоит заранее готовиться.

Так что, как только Кремль и Белый дом "так и быть" согласятся заменить "мир по админграницам областей" на "мир по линии фронта", надо будет радоваться хотя бы этому и быстренько подписывать, что скажут? Такой наш выбор вполне возможен. Но мы должны понимать, что именно мы при этом подпишем.

Мы навсегда потеряем какие-либо шансы на наказание преступников и на получение компенсации. Да, по состоянию на сегодняшний день мы тоже не имеем механизмов получить и первое, и второе – но пока война не закончена, это не представляется возможным, зато наша капитуляция решит этот вопрос в пользу России навсегда.

Мы так же навсегда (и не надо иметь по этому поводу никаких иллюзий) признаем оккупацию Россией всех занятых сейчас территорий. Да, мы не будем признавать этого де-юре, но и Южная Корея де-юре не признает оккупацию Севера – только вот миллионам северных корейцев от этого не легче.

Мы не получим никаких гарантий безопасности для остальных территорий. Получим "филькину грамоту", вполне достойную называться не "Минском-3", а "Будапештом-2", и пусть предлагаемое европейскими союзниками наличие на нашей территории кучки "миротворцев" с каким никаким мандатом и забавными реальными способностями не вводит нас в заблуждение.

Таким образом, вместо мира мы получим недолгий перерыв перед продолжением российской агрессии и разделим судьбу не Южной Кореи, а Южного Вьетнама.

Ну, а вдобавок к этому мы еще и неизвестно за что, вот просто чтобы Трамп на нас не так сильно сердился, отдадим ему наши недра, а по последней версии еще и наши АЭС (что, кстати, не только и даже не столько о деньгах и электричестве, а о том что нам тогда никогда не сделать наше ядерное оружие – как раз то единственное, что имело бы хоть какой-то шанс стать нашей гарантией безопасности).

Если мы готовы на все это исключительно ради того, чтобы сейчас немного вздохнуть с облегчением и получить возможность немного пожить в плохом мире перед следующим актом агрессии – что ж, это суицидальный выбор, но суверенная нация имеет право на все, включая суицид. Но этот выбор должен быть четко осознан и публично проговорен.

Потому что у меня все сильнее создается впечатление, что после брутальной попытки "нагнуть" нас в Овальном кабинете, и нашей в целом преимущественно здоровой реакции на это хамство, наши враги с обеих сторон Атлантики пересмотрели тактику и пошли по пути "варить лягушку на очень медленном огоньке". И похоже, что мы понемногу привариваемся.

Я очень хочу ошибаться в своем предположении и надеяться, что мы действительно понимаем бесперспективность переговоров и просто тянем время – чтобы успело доехать больше снарядов и ракет к "Петриотам". Но пока выгдядит больше похоже на другое.

Похоже, загнанная в "треугольник смерти" между агрессивным союзом Трампа-Путина, при импотенции Европы, наша власть начала "проседать" и, возможно, даже внутренне уже приняла наше поражение. С одной стороны, она отчаянно пытается выторговать для нас более-менее приемлемые условия "почетной" капитуляции (что заранее нереально), а с другой – понемногу готовит общество к принятию того, что почему-то стало считаться неизбежным (хотя совершенно таковым не является).

Осторожные капитулянты, которые уже более года как подняли головы и понемногу сеют в народе уныние, уже начали петь сладкую колыбельную о "моральной победе", которой мы должны утешиться вместо настоящей Победы.

Чтобы иметь мужество послать за русским кораблем одновременно Москву и Вашингтон, при том зная, что помощь и поддержка Лондона и Брюсселя будут ограниченными, нужно иметь глубокую веру в силы нашего народа.

Эти силы есть, но похоже, что в них пока не верят не только в иностранных столицах, но и на Печерских холмах, и именно это ключевая проблема.

Такое уж бывало. Тогда, когда нас в 2022 году нагибали на "Стамбульские соглашения", но вооруженный народ решил воевать. В 2014-м, когда переговоры наших союзников и "умеренных лидеров" с Януковичем закончились выступлением сотника Парасюка на Майдане – и нашей Победой.

Мы побеждали всегда, когда выбирали Достоинство, а не умеренность.

Впрочем, далеко не только мы.

Чуть больше столетия назад Османскую империю буквально разрывали на куски победители в Первой мировой. Поражение сначала вроде бы и не выглядело позорным, но победители вопреки договоренностям оккупировали город за городом, регион за регионом и готовили "мирное соглашение" — где-то на таких условиях, как нам сейчас готовят Москва и Вашингтон.

Османское правительство разводило руками и не видело силы противостоять давлению стран Антанты. Но оказалось, что у народа эти силы были.

Это о реальной перестройке всей тыловой жизни на военные рельсы, все для фронта, все для победы.

Да, это будет очень некомфортно, а значит, непопулярно. Этому будет оказываться значительное сопротивление – частично стихийное, а в еще большей степени организованное российской агентурой.

Выбрав этот путь, мы получим сложности и проблемы – но отвратим неисправимую трагедию, которой бы закончился трампутинский мир образца 2025 года.

И позвать условного "нашего Ататюрка" можем и должны только мы с вами сами, украинское тыловое общество.

Было бы крайне нечестно, несправедливо и нереалистично ждать этого от армии.

Нельзя требовать от наших защитников и защитниц, которые три года тратят свои жизни и здоровье за нас, вместо нас и ради нас, при этом страдают одновременно и от страхов и неудобств войны, и от абсурда армейского совка, и от нашей с вами тыловой неблагодарности, чтобы они еще и вместо нас сами требовали продолжить войну, то есть еще продолжить их трудную службу.

В условиях, когда никто из тыла не спешит им на замену, тему предельного срока службы "тихо замяли", мы должны ежедневно кланяться им за то, что хотя бы не все ушли в СЗЧ и не требуют прекратить войну на любых условиях.

Армия, с которой мы поступаем так по-скотски, не требует капитуляции и не расходится по домам, но очень успешно противостоит врагу на фронте – это уже героизм, ценим его и не переваливаем на героев нашу ответственность.

Именно мы, украинский тыл, должны четко сделать свой выбор. От нас должно прозвучать "Нет капитуляции!", именно мы должны отбросить трампутинский "русскомир-2025" и потребовать войны до Победы.

Требовать и одновременно озвучить собственную готовность на пожертвование значительной частью комфорта и состояния ради этой Победы. Без этого требование Победы будет просто инфантильным призывом в пустоту, тогда как при этом условии станет нашим новым общественным договором времен Освободительной войны.

Если мы будем решительны в своем выборе – наш запрос будет услышан, и "эффект нашего Кемаля" сработает.

Я сейчас сознательно выношу за скобки вопрос, возьмет ли на себя роль условного "нашего Ататюрка" действующая власть (что, вне всех политических и личных симпатий и антипатий, однозначно было бы проще и надежнее просто из соображений права и легитимности), или она окажется не готовой опереться исключительно на наши собственные украинские силы и повести нас в "зарубу" значительно тяжелее предыдущих лет. Если у власти не хватит веры в наши силы – так или иначе эта вера и эти силы найдут себе лидеров и руководителей.

Если народ четко сформирует и озвучит свой запрос на Победу и четко артикулирует категорическое невосприятие капитуляции, ответ на запрос однозначно придет, и пока не столь важно, откуда именно и по какой процедуре. Главное, чтобы это действительно был выбор народа, выбор осознанный и четко озвученный.

Именно мы должны публично отказать Трампутину, чтобы всему миру было очевидно: это воля украинцев, а не только отдельных политиков.

У нас не так много времени, чтобы все это осознать, "переварить", и выдать наружу нашу волю к Победе — или наше повиновение капитуляции.

Вашингтон и Москва дожимают нас прямо сейчас, и уже озвучен их "дедлайн" — "мир на Пасху", то есть до 20 апреля. Трампутины хотят праздновать не просто Пасху, а Пасху нашего поражения. У нас меньше месяца на то, чтобы выбрать свой путь – путь позора, капитуляции и немного отложенной смерти, или путь Достоинства и тяжелой борьбы с шансами на Победу.

Выбор Достоинства и борьбы может завершиться поражением, но часто приводит к Победе. Выбор капитуляции варианта Победы не предполагает.

Помним об этом, готовясь красить пасхальные яйца.

Источник: пост Дикого в Facebook