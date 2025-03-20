Еще одна страна Европы готовится к возможной войне с Россией

Страна не теряет времени

Россия может напасть на страны НАТО до 2030 года. Литва готовится к возможному наступлению РФ.

Об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа, отвечая на вопросы журналистов. Он добавил, что если с России снимут санкции, ее агрессия по отношению к странам НАТО может ускориться. По его словам, в течение следующих 4-5 лет в стране будут активно создавать подразделения, которые обеспечат всем необходимым для отражения возможной агрессии.

"Наш расчет: если сценарий будет таким, у нас еще есть где-то четыре-пять лет. Если санкции снимут, будет еще меньше времени подготовиться к следующему этапу агрессии. Ситуация серьезная, но думаю, у нас есть все средства, чтобы справиться — принять решения и подготовиться", — отметил Науседа.

Как сообщал "Телеграф", Декер Эвелет, ассоциированный аналитик CNA, некоммерческой исследовательской организации в Вашингтоне предупредил, что новая российская баллистическая ракета средней дальности "Орешник" представляет серьезную угрозу для НАТ О. Даже без ядерного вооружения. Системы противоракетной обороны, способные остановить "Орешник", такие как Arrow 3 и SM-3 Block IIA, очень ограничены.