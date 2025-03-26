Біля кордону з Білоруссю могли загинути 4 американських військових: що відомо про трагедію

У ЗМІ повідомили, що за інцидентом можуть стояти російські та білоруські спецслужби

Четверо американських військових, які зникли під час навчань у Литві, ймовірно, загинули. Їхня техніка була знайдена в болоті.

Про це повідомляють TV3 і Lrytas. Це сталося на полігоні Пабраде, про інцидент стало відомо 26 березня.

Слід зауважити, що наразі офіційні джерела не підтверджували загибель бійців у Литві.

За даними агентства BNS, у середовищі литовських військових повідомили, що під час навчання на литовському полігоні 25 березня ввечері зникли четверо американських військових та 1 гусенична машина. Як написали в BNS, за загибеллю 4 військових можуть стояти російські та білоруські спецслужби.

Населений пункт, поблизу якого, ймовірно, проходили тренування військових, розташований поруч із кордоном Білорусі.

Нині ведеться пошуково-рятувальна операція. Журналісти зазначили, що для пошуків 25 березня, у вівторок, залучили як литовських, так і іноземних військовослужбовців, а також гелікоптери Військово-повітряних сил і Служби охорони держкордону Литви.

26 березня, за інформацією ЗМІ, було встановлене можливе місце події і пошукові роботи під керівництвом Збройних сил Литви продовжувалися за участю додаткових сил Департаменту протипожежної охорони та захисту та інших органів. Командування Армії США в Європі та Африці також підтвердили інформацію про пошуки.

Згідно з повідомленнями, зниклі військові входили до Першої бригади 3-ї піхотної дивізії та проводили планові тактичні тренування.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в уряді Литви зробили гучні заяви, зокрема про готовність відправити своїх військових в Україну. У березні 2025 року литовські посадовці розповіли, що країна готується до можливого наступу Росії.