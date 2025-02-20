У берегов Одессы пропало иностранное судно. Оно больше суток не выходит на связь (фото)

Судно шло из Турции в Румынию

Загадочный корабль у берегов Одессы, который там засекли на днях, уже долгое время не передает свой сигнал. Корабль "пропал" уже много часов назад.

Об этом свидетельствуют данные с сайтов VesselFinder, а также MarineTraffic. Речь идет о судне HASAN под флагом Сьерра-Леоне. Оно шло из Турции в Румынию и должно было зайти туда 11 февраля, однако потом корабль якобы начал двигаться в сторону Одессы.

Что сейчас с кораблем — остается загадкой. Его дальнейший путь неизвестен, но самое интересное — он перестал передавать свои данные. По информации VesselFinder, HASAN до сих пор может находиться возле Одессы.

Примечательно и то что пока неизвестно заходил ли он в порт Румынии. Дело в том, что, согласно данным радаров, HASAN действительно находился возле румынского порта Сулина (при этом в графе "последний порт" указан Стамбул), однако 18 февраля он якобы развернулся и начал плыть в сторону Одессы. Сразу после этого его передатчик стал "барахлить".

Четкие данные корабль передал день назад уже возле Одессы. Однако это было последней его передачей сигнала, которая отображается на радаре. Она была произведена в ночь на 19 февраля. Это, к слову, дольше, чем у всех кораблей в округе, а поэтому эта информация отображается красным цветом.

Что это может быть?

Во время войны россияне активно используют средства РЭБ, что может влиять на трекинг-сервисы для судов и самолетов. Но сейчас два известных трекинг-сервиса показывают расположение этого судна именно в водах Украины.

Другие возможные причины: судно не оборудовано транспондером AIS, транспондер неисправен или транспондер работает неправильно. Мощность передачи транспондера AIS судна недостаточна для приема сигналов наземной станцией. Это зависит от типа транспондера, типа и высоты антенны, а также качества кабеля

Ранее "Телеграф" писал, что над закрытым воздушным пространством Украины продолжают фиксировать загадочные самолеты.