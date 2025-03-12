В зрелищном столкновении двух суден в Северном море нашли российский след — СМИ

Капитана одного из судов подозревают в убийстве по грубой неосторожности

В понедельник, 10 марта, у побережья Восточного Йоркшира, Великобритания, произошла авария с участием двух суден: американского танкера Stena Imaculate и португальского контейнеровоза Solong. Оба корабля после столкновения загорелись, в море попало большое количество горючего.

Как сообщает CNN со ссылкой на британскую береговую охрану и представителей компаний-владельцев судов, полиция Великобритании начала уголовное расследование. Капитан контейнеровоза Solong, 59-летний гражданин России, был арестован по подозрению в убийстве по грубой неосторожности.

По данным владельца Solong – немецкой судоходной компании Ernst Russ – экипаж состоял преимущественно из россиян и филиппинцев.

Как сообщил британский министр авиации, мореходства и безопасности Майк Кейн, находившийся на якоре во время столкновения танкер Stena Immaculate перевозил 220 000 баррелей авиационного горючего для нужд армии США.

Пожар на танкере был ликвидирован 11 марта, однако контейнеровоз продолжал гореть еще более суток. В результате инцидента были спасены все 23 члена экипажа танкера, и 13 из 14 моряков Solong. Один из членов экипажа пропал без вести, его считают погибшим.

Экологи предупреждают об огромной экологической катастрофе, которая произойдет, если топливо утечет в Северное море. В Oceanu UK заявили, что такое загрязнение может нанести непоправимый ущерб морской экосистеме.

Вместе с тем специалисты выражают удивление тем, как могло произойти это столкновение, ведь современные суда, по их словам, оборудованы передовыми системами навигации.

"Загадка, как это могло произойти, ведь корабли оснащены сложными радарами, которые позволяют избегать столкновений. Как это судно (ред. – Solong) продолжало врезаться в причальное судно? Должны быть какие-то предупредительные знаки. Они должны были обнаружить это на радаре", – заявил Мартин Бойерс, руководитель.

Также появились неподтвержденные сообщения о том, что контейнеровоз перевозил большое количество цианида натрия, опасного токсического химиката. Однако в компании-владельце корабля опровергли эту информацию и заявили, что контейнеровоз перевозил только четыре пустых контейнера, в которых ранее хранилось это вещество.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что Соединенные Штаты отклонили предложение Канады создать специальную группу по борьбе с "теневым флотом" нефтяных танкеров российского режима.