Путін готується до війни з НАТО - німецька розвідка назвала ймовірні терміни

Путін планує збільшити кількість зброї та техніки на кордоні з НАТО на 30-50%

Росія готується до великої війни проти країн НАТО. Німецька розвідка попереджає, що через п'ять років Кремль буде готовий до нападу.

Путін збільшує армію до 1,5 мільйона військових і нарощує озброєння на кордонах з Альянсом. Про це повідомляє німецьке видання BILD з посиланням на секретну доповідь німецьких спецслужб.

У доповіді говориться, що Кремль сприймає відносини із Заходом як системний конфлікт і готовий воювати для досягнення своїх цілей. Німецькі спецслужби попереджають, що до кінця десятиліття Росія буде повністю готова до великої війни проти країн НАТО.

Розвідка Литви вважає, що зараз Росія ще не може напасти на весь блок НАТО. Але Москва може спробувати атакувати одну чи кілька країн Альянсу, щоб перевірити, чи будуть інші члени НАТО їх захищати.

Хоча зараз основні сили Росії воюють в Україні, її авіація та флот залишаються боєздатними. Якщо війна в Україні закінчиться, російські війська можуть швидко переміститися до кордонів з країнами Балтії.

Військові витрати Росії у 2025 році досягнуть близько 120 мільярдів євро, тобто понад 6% економіки країни. Це в чотири рази більше, ніж Росія витрачала на армію у 2021 році. Крім того, Путін планує збільшити кількість зброї та техніки на кордоні з НАТО на 30-50%.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що Європа створює нову систему безпеки. Європейські лідери готуються взяти на себе більше військових зобов’язань.