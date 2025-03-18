Не отказ от НАТО. Путин выдвинул Трампу требование для мира в Украине

Кремль озвучил свои требования

Разговор Трампа с Путиным закончился, и стороны уже подвели первые итоги. Телефонные переговоры между лидерами продолжались около 2,5 часов и стали самыми длинными в истории контактов президентов США и РФ.

Путин заявил Трампу о необходимости остановить мобилизацию Украины и перевооружение ВСУ в случае перемирия, следует из заявления Кремля. Российский лидер также настаивает, что для недопущения эскалации войны нужно полностью прекратить иностранную военную помощь и предоставление развединформации Киеву.

"Телеграф" собрал полный текст заявлений Путина и Трампа по результатам переговоров: "Разговор Трампа с Путиным завершился: что заявили в Кремле и Белом доме".

В то же время, Путин "поддержал" идею Трампа о взаимном прекращении ударов по энергетической инфраструктуре со стороны России и Украины на 30 дней и уже якобы дал соответствующий указ военным.

Белый дом сообщил, что движение к миру начнется с "энергетического и инфраструктурного прекращения огня", а также переговоров по остановке боевых действий на море. Далее планируется обсуждение полного прекращения огня и установления мира.

О прекращении мобилизации Путин заявлял и раньше. Кремль хотел гарантии, что во время 30-дневного перемирия Украина не будет проводить мобилизацию, военную подготовку и не будет получать оружие.

Ранее "Телеграф" также писал, в чем символизм даты, выбранной для переговоров Трампа и Путина. Мустафа Наем сообщил, что в этот же день ровно 85 лет назад, 18 марта 1940 года, состоялась встреча Адольфа Гитлера и Бенито Муссолини. Она ознаменовала начало нацистских отношений Германии и Италии.