Больше не в Саудовской Аравии? Где главный переговорщик Кремля встретится с Уиткоффом

С соратника Путина США сняли санкции, чтобы он смог посетить Белый дом

В среду, 2 апреля, состоится встреча советника президента РФ Кирилла Дмитриева со спецпосланником Трампа Стивом Уиткоффом. Для этого переговорщик Путина отправится в Вашингтон.

Об этом сообщила корреспондент CBS News Сара Кук со ссылкой на несколько источников. Встреча пройдет в Белом доме.

"Стив Уиткофф встретится сегодня в Белом доме со старшим российским переговорщиком Кириллом Дмитриевым, подтвердили мне 2 источника и Камилла Шик (Продюсер иностранных дел и Госдепартамента – ред.)", – написала Кук.

Также она отметила, что Министерство финансов временно сняло санкции с Дмитриева. Это было необходимым условием выдачи переговорщику визы для приезда в США.

Кто такой Кирилл Дмитриев

Кирилл Александрович Дмитриев – российский финансист, родившийся в Киеве (1975), но получивший образование в США. Он окончил Стэнфордский университет с отличием, а также получил степень в Гарвардской бизнес-школе. До карьеры в России работал в международных инвестиционных компаниях, в частности, в Украине.

В 2011 году возглавил РФПИ, руководил инвестиционными проектами России за границей. Дмитриев тесно связан с Владимиром Путиным и в свое время даже рассматривался как возможный кандидат на пост министра иностранных дел РФ. После начала полномасштабного вторжения России в Украину попал под санкции Великобритании, США, Канады, Австралии и Новой Зеландии.

До недавнего времени Дмитриев занимал должность гендиректора Российского фонда прямых инвестиций. И хотя он сохраняет за собой эту работу, главным направлением для него сейчас стала дипломатия. В частности, сотрудничество и развитие отношений со странами как Глобального Юга, так и Запада. Среди них, конечно, и США.

Дмитриев участвовал в переговорах между российской и американской делегациями в Эр-Рияде, которые состоялись 18 февраля 2025 года. О назначении Дмитриева на должность советника президента РФ сообщали официальные российские СМИ.

Ранее "Телеграф" писал, что Дмитриев может быть связан с незавершенным строительством коттеджного городка "Олимпик Парк", расположенном в 19 км от Киева. Строительство началось в 2008 году, но впоследствии проект был заморожен.