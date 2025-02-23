Выходец из Украины будет развивать экономические связи РФ: Путин доверил Кириллу Дмитриеву новую должность

Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев назначен специальным представителем президента РФ по вопросам инвестиционно-экономического сотрудничества с зарубежными странами. Дмитриев сохраняет свой пост в РФПИ и будет отвечать за развитие отношений как со странами Глобального Юга, так и с западными государствами, включая США.

Об этом сообщают российские государственные СМИ. Известно, что Дмитриев участвовал в прошедших 18 февраля 2025 года недавних переговорах между российской и американской делегациями в Эр-Рияде.

Во время встречи он заявил, что из-за выхода американских компаний с российского рынка их потери превысили 300 миллиардов долларов.

Кто такой Кирилл Дмитриев?

Кирилл Александрович Дмитриев – российский финансист, родившийся в Киеве, но получивший образование в США. Он окончил Стэнфордский университет с отличием, а также получил степень в Гарвардской бизнес-школе. До карьеры в России работал в международных инвестиционных компаниях, в частности, в Украине.

В 2011 году возглавил РФПИ, руководил инвестиционными проектами России за границей. Дмитриев тесновато связан с Владимиром Путиным и в свое время даже рассматривался как возможный кандидат на пост министра иностранных дел РФ. После начала полномасштабного вторжения России в Украину попали под санкции Великобритании, США, Канады, Австралии и Новой Зеландии.

Ранее "Телеграф" писал, что Дмитриев может быть связан с незавершенным строительством коттеджного городка "Олимпик Парк", расположенном в 19 км от Киева. Строительство началось в 2008 году, но впоследствии проект был заморожен.