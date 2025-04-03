"Закрытые" похороны и скромное надгробие: как выглядит могила украинки Хатчинс, убитой на съемках

У Галины остался муж и 11-летний сын

Оператор-постановщик Галина Хатчинс, которая родилась в Украине, но проживала с семьей в США, была случайно застрелена в 2021 году. Это произошло во время рабочего дня, а виновником трагедии стал голливудский актер Алек Болудин. Это дело вызвало широкий резонанс, а судебны разбирательства длились три года.

"Телеграф" решил выяснить, где похоронена Галина Хатчинс и как выглядит ее могила. Мы напомнили некоторые факты из жизни украинки и подробности ее случайного убийства.

Галина Хатчинс — что о ней известно

Погибшая Галина Хатчинс (Андросович — девичья фамилия) родилась в 1979 году в селе Городец (Житомирская область) в семье военного моряка. В связи с этим, детство Галины проходило на военной базе в Мурманске.

После получения среднего образования Галина стала студенткой национального аграрного университета, а в 2005 году девушка получила степень магистра международной журналистики в Институте журналистики Киевского национального университета.

Галина Хатчинс родилась и выросла в Украине

До начала кинокарьеры Хатчинс работала над документальными фильмами в Великобритании и занималась журналистской деятельностью. Потом Галина переехала в США и сосредоточилась на кинематографе. Она вышла замуж за Мэттью Хатчинса и родила сына, которого назвали Андрос.

Галина Хатчинс с мужем и сыном

В 2018 году Галина стала одной из первых женщин-кинематографистов, которые участвовали в программе Fox DP Lab, а через год журнал American Cinematographer назвал украинку "восходящей звездой" кинематографа. На счету Хатчинс более тридцати полнометражных и короткометражных фильмов. У нее было много планов и идей, которые, к сожалению, ей реализовать не удалось.

Галина Хатчинс стал "осходящей звездой" кинематографа

Как выглядит могила Галины Хатчинс и как она погибла

В 2021 году украинка работала над фильмом "Ржавщина", который стал для нее последним. Во время съемок Галина была застрелена голливудским актером Алеком Болдуином, который взял в руки оружие и направил его на камеры, не знав, что оно заряжено боевыми патронами.

Галина Хатчинс погибла во время работы

Галина получила ранение в грудь и скончалась по дороге в больницу. Также в результате инцидента был ранен режиссер Джоэл Соуз, но его состояние не было критическим.

Галина Хатчинс была застрелена на съемках

В феврале 2023 года Болдуину предъявили официальное обвинение в убийстве украинки, он мог сесть в тюрьму на срок до 1,5 года. Расследование длилось три года, но в июле 2024 года судебный процесс над 66-летним актером был завершен.

Галина была кремирована, а ее похороны проходили в Санта-Фе (штат Нью-Мексико) в закрытом формате. Но на траурной церемонии присутствовал и актер Алек Болудин. Точную дату похорон муж погибшей украинки не сообщал, потому что не хотел лишнего внимания со стороны прессы.

Как выглядит могила Галины Хатчинс

Погибшей Хатчинс установили на кладбище скромную надгробную плиту, на которой изображена кинолента и киносъемочный аппарат. Также на надгробие есть надпись: "Ее свет очерчивает наши жизни, продолжайте следовать своему видению. Возле могилы поставили портрет Галины и вазочки с цветами.

Похороны Галины Хатчинс проходили в закрытом формате

"Телеграф" писал ранее, как выглядит могила Оксаны Макар и как наказали ее мучителей. Ее убийство обсуждала вся Украина.