"Нет - но может быть": стала известна стратегия Трампа на переговорах с партнерами, которые пострадали от пошлин

Китай обвинил США в экономическом буллинге

Новые тарифы Дональда Трампа повлекли за собой обвал фондовых рынков по всему миру и рост опасений относительно глобальной рецессии. Несмотря на это, администрация США отказывается идти на уступки торговым партнерам и настаивает, что пошлины — это путь экономической силы Америки.

Как сообщает Newsweek, 10-процентные базовые тарифы на импорт вступили в силу в субботу, а зеркальные ставки должны заработать уже в среду. Это вызвало масштабную распродажу на рынках Азии, где индекс Hang Seng в Гонконге потерял 13,2%, а также сильное падение на биржах Японии, Китая, Южной Кореи и Европы. Американские фондовые индексы также понесли потери: Dow Jones снизился на 2,4%, S&P 500 — на 2,0%, Nasdaq — на 1,8%.

На этом фоне десятки стран обратились в Белый дом с просьбой смягчить тарифы, однако по словам министра финансов США Скотта Бессента, администрация Трампа пока не планирует уступок. Сам президент заявил, что готов вести переговоры только в случае радикальных уступок со стороны Китая, который, по его словам, "триллионный" торговый профицит из США.

Между тем, Китай обвинил США в "экономическом буллинге" и готовит ответ — с 10 апреля все американские товары будут обложены 34-процентной пошлиной. Правительство Вьетнама, на которое на прошлой неделе наложили тариф 46%, также предложило встречные меры, однако их уже отклонили в Вашингтоне.

На этом фоне в Конгрессе США растет сопротивление. Республиканец Рэнд Пол, известный своими громкими антиукраинскими заявлениями, выступил с заявлением, что тарифы – это налоги, которые бьют по американским семьям, а не по иностранным правительствам. Он предоставил законопроект, возвращающий право Конгрессу контролировать вопросы тарифов. Представитель Небраски Дон Бэйкон также поддержал инициативу.

Хотя финансовые аналитики предупреждают о высокой вероятности рецессии — фазе экономического цикла, во время которой происходит общее снижение экономической активности — JP Morgan (наибольший по размерам активов банковский холдинг США) оценивает ее вероятность в 60% — администрация Трампа исключает эти прогнозы. Министр Бессент в комментарии NBC News заявил:

"Я не вижу причин, чтобы мы закладывали рецессию. Рынки – это органические системы. Краткосрочные реакции – не причина для паники".

По данным Polymarket, вероятность рецессии в 2025 году за неделю выросла с 39% до 68%.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что значительное падение цены на российскую нефть на мировом рынке, вызванное введенными президентом США Дональдом Трампом пошлинами, может серьезно повлиять не только на глобальную экономику, но и на способность России финансировать войну против Украины, развязанную Владимиром Путиным.