Остается одной из самых страшных авиакатастроф: как погиб президент Польши Качиньский и как выглядит его могила

В результате трагедии погибли 96 человек — почти все чиновники Польши

Ровно 15 лет назад, 10 апреля 2015 года, произошло одно из самых трагических событий в истории Польши — авиакатастрофа под Смоленском, унесшая жизни 96 человек, включая президента Леха Качиньского и его супругу. Эта трагедия вызвала много дискуссий о причинах ее возникновения и последствиях.

"Телеграф" решил вспомнить, как случилась авиакатастрофа, что известно о расследовании и как выглядит могила шестого президента Польши Леха Качиньского и первой леди.

Почему чиновники Польши отправились в Россию

В тот день спецсамолет Ту-154М вылетел из Варшавы в Смоленск, Россия. Польская делегация должна была почтить память жертв Катынского расстрела (массовый обстрел польских граждан, совершенный органами НКВД СССР). На борту самолета находились высокопоставленные должностные лица, в том числе

Президент Польши Лех Качиньский и первая леди Мария Качиньская.

Бывший президент Польши в изгнании Ришард Качоровский.

Начальник Генерального штаба Войска Польского и другие высокопоставленные военные.

Председатель Национального банка Польши.

18 членов польского парламента.

Высокопоставленные должностные лица правительства и представители духовенства.

Жертвы Смоленской трагедии

Президент Польши должен был произнести речь на кладбище в Катыни. Польские СМИ все же опубликовали ее после трагедии.

"В апреле 1940 года было убито более 21 тысячи польских заключенных из лагерей и тюрем НКВД. Этот акт геноцида был совершен по воле Сталина, по приказу высшей советской власти. Самое трагическое остановка на этом пути стала Катынь. Польские офицеры, священники, служащие, полицейские, сотрудники пограничной охраны, тюремные работники были уничтожены без процессов и приговоров. Они стали жертвами необъявленной войны", – так должна была звучать речь Леха Качиньского.

Последствия Смоленской трагедии

Как это произошло

Самолет попал в авиакатастрофу в полукилометре от начала взлетно-посадочной полосы. По официальной версии россиян, причина трагедии – туман. Польская сторона рассматривала другие версии, среди которых — возможные взрывы на борту самолета.

Кстати, самолет Ту-154 был построен в Советском Союзе 29 июня 1990 года для польского правительства. Самолет трижды был на ремонте, последний раз — в 2009 году в городе "Самара", на заводе, принадлежащем российскому миллиардеру Олегу Дерипаске. По мнению следователей, при ремонте и могли бы установить взрывчатку в левое крыло самолета.

Результаты расследований

Расследование крушения вызвало много споров. Межгосударственный авиационный комитет (МАК) в 2011 году пришел к выводу, что причиной трагедии стала ошибка экипажа, не принявшего решения о переходе на запасной аэродром в условиях плохой видимости. Однако в 2016 году министр обороны Польши Антоний Мацеревич назвал катастрофу "террористическим актом", направленным на лишение Польши руководства.

Специальная правительственная комиссия Польши в 2022 году установила и показала отчет, в котором утверждается, что катастрофа – это результат действий российской стороны. В частности, обнаружены следы взрывчатки на обломках самолета и телах погибших, что указывает на взрывы борта перед столкновением с землей. Однако в 2012 году польские власти отрицали наличие следов взрывчатки.

Как выглядит могила Леха и Марии Качиньских

Похоронили супругов в королевской крипте Вавельского собора в Кракове. Решение этого места захоронения было принято архиепископом Станиславом Дзивишем и частью политической элиты после трагической гибели супругов в авиакатастрофе под Смоленском.

Фото: Getty Images

Могила президента Польши и первой леди – это светлый мраморный саркофаг. На нем высечены имена Леха и Марии, а также польский герб – белый орел.

Фото: Getty Images

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