Залишається однією з найстрашніших авіакатастроф: як загинув президент Польщі Качинський та як виглядає його могила

В результаті трагедії загинуло 96 людей — майже усі високопосадовці Польщі

Рівно 15 років тому, 10 квітня 2015 року, сталася одна з найтрагічніших подій в історії Польщі — авіакатастрофа під Смоленськом, яка забрала життя 96 осіб, включно із президентом Лехом Качинським та його дружиною. Ця трагедія викликала багато дискусій щодо причин її виникнення та наслідків.

"Телеграф" вирішив пригадати, як трапилася авіакатастрофа, що відомо про розслідування і з як виглядає могила шостого президента Польщі Леха Качинського і першої леді.

Чому високопосадовці Польщі вирушили до Росії

В той день спецлітак Ту-154М вилетів з Варшави до Смоленська, Росія. Польська делегація мала вшанувати пам’ять жертв Катинського розстрілу (масовий обстріл польських громадян, який здійснили органи НКВС СРСР). На боту літака перебували високопосадовці, зокрема

Президент Польщі Лех Качинський та перша леді Марія Качинська.​

Колишній президент Польщі у вигнанні Ришард Качоровський.​

Начальник Генерального штабу Війська Польського та інші високопоставлені військові.​

Голова Національного банку Польщі.​

18 членів польського парламенту.​

Високопосадовці уряду та представники духовенства.

Жертви Смоленської трагедії

Президент Польщі повинен був виголосити промову на цвинтарі в Катині. Польські ЗМІ все ж її опублікували після трагедії.

"У квітні 1940 року було вбито понад 21 тисяча польських ув'язнених з таборів і тюрем НКВС. Цей акт геноциду був здійснений з волі Сталіна, за наказом вищої радянської влади. Жахливою кульмінацією союзу Третього рейху і СРСР, пакту Молотова — Ріббентропа і нападу на Польщу 17 вересня 1939 став Катинський злочин. Найтрагічнішою зупинкою на цьому шляху стала Катинь. Польські офіцери, священники, службовці, поліцейські, співробітники прикордонної охорони, тюремні працівники були знищені без процесів і вироків. Вони стали жертвами неоголошеної війни", – так повинна була звучати промова Леха Качинського.

Наслідки Смоленської трагедії

Як це сталося

Літак потрапив в авіакатастрофу за пів кілометра від початку злітно-посадкової смуги. За офіційною версією росіян, причина трагедії — туман. Натомість польська сторона розглядала інші версії, серед яких — можливі вибухи на борту літака.

До речі, літак Ту-154 збудували у Радянському Союзі 29 червня 1990 року для польського уряду. Літак тричі був на ремонті, востаннє — у 2009 році у місті "Самара", на заводі, що належить російському мільярдеру Олегу Дерипасці. На думку слідчих, під час ремонту і могли б встановити вибухівку в ліве крило літака.

Результати розслідувань

Розслідування катастрофи викликало багато суперечок. Міждержавний авіаційний комітет (МАК) у 2011 році дійшов висновку, що причиною трагедії стала помилка екіпажу, який не прийняв рішення про перехід на запасний аеродром в умовах поганої видимості. Однак у 2016 році міністр оборони Польщі Антоній Мацеревич назвав катастрофу "терористичним актом", який був спрямований на позбавлення Польщі керівництва.

Спеціальна урядова комісія Польщі у 2022 році встановила та показала звіт, у якому стверджується, що катастрофа — це результат дій російської сторони. Зокрема, виявили сліди вибухівки на уламках літака та тілах загиблих, що вказує на вибухи борту перед зіткненням із землею. Однак у 2012 році польська влада заперечувала наявність слідів вибухівки.

Як виглядає могила Леха і Марії Качинських

Поховали подружжя у королівській крипті Вавельського собору в Кракові. Рішення цього місця поховання було ухвалене архієпископом Станіславом Дзівішем та частиною політичної еліти після трагічної загибелі подружжя в авіакатастрофі під Смоленськом.

Фото: Getty Images

Могила президента Польщі та першої леді — це світлий мармуровий саркофаг. На ньому викарбувані імена Леха і Марії, а також польський герб — білий орел.

Фото: Getty Images

Раніше "Телеграф" розповідав про найбільшу авіакатастрофу у світі. Вона забрала життя 583 людей.